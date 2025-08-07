Maskinuthyrare till VVS-Rentals depå i Stockholm
2025-08-07
Vill du ingå i ett härligt team och vara en viktig del av ett företag i stark tillväxt? Tycker du om att träffa människor, har en god social förmåga och är initiativtagande? Då kan du vara den vi söker! Sök tjänsten som maskinuthyrare redan idag!Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som uthyrare på VVS-Rental ansvarar du för att hyra ut och leverera maskiner och verktyg till kunder inom VVS-branschen. Ditt arbete innefattar även administrativa uppgifter samt underhåll och rengöring av maskiner. Du ser till att lagret/depån hålls i gott skick och att ordning och reda upprätthålls.Profil
Du är självgående och tar egna initiativ. Du har ett intresse för VVS- och byggbranschen, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i våra kunders behov och de produkter som erbjuds. Du utför dina arbetsuppgifter strukturerat och med noggrannhet. Vidare är det viktigt att du besitter en social kompetens och har ett stort engagemang som smittar av sig på andra. Att ha ett servicetänk och att vårda kundrelationer är en självklarhet för dig.
Skallkrav:
B körkort
God datorvana
Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av försäljning och uthyrning. Är tekniskt kunnig.
Mycket meriterande om du besitter kunskap inom VVS.
Kontaktnät inom VVS-branschen i och omkring Stockholm
För att lyckas i rollen ser vi vidare att du är:
Lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en snabb och omväxlande miljö
Serviceinriktad med ett leende på läpparna
Självgående, stresstålig och handlingskraftig, med ett strukturerat och effektivt arbetssätt.
Om arbetsgivaren:
VVS-Rental är ett väletablerat företag som hyr ut maskiner och verktyg inom VVS-branschen. Bolaget är i en starkt expansiv fas och växer kraftigt. Företaget har hyresdepåer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Gävle, Norrköping och Västerås. Nu behöver teamet i Stockholm förstärkas. Företaget är i en stark tillväxtfas och planerar att öppna 2-3 ytterligare depåer inom de kommande två åren. För rätt person kommer det att finnas goda utvecklingsmöjligheter
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning
Arbetstider: Mån-fre 7-16
Placeringsort: Stockholm
Lämna in din ansökan nu eller tipsa en vän. Urval sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
