Maskinskötare Gjuteri, Casting Produktion - VCT
2026-05-04
Company description:
Who are we?Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent. We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Job description: Vad erbjuder vi
I produktionsorganisationen Casting förstärker vi nu vår gjuteriverksamhet och söker nu efter engagerade Maskinskötare som vill vara med och utvecklas inom ett nytt kompetensområde. Tjänsterna är fördelade på dagskift och kvällsskift, med tre tjänster per skift. Du erbjuds en unik möjlighet att vara med och stärka en produktionsorganisation som precis tagit steget in i massproduktion.
Vad kommer du att utföra?
Casting - Gjuteriprocessen är högautomatiserad och består av smältning och gjutning. Tillsammans med teamet kommer du rotera mellan olika stationer för att säkerställa att produktionen i gjuteriet flyter på som den ska. Detta genom att t.ex. rengöra smälta, övervaka maskiner och se till att färdiga produkter möter gällande kvalitetskrav.Du kommer att erbjudas en utvecklingsplan som omfattar cirka tolv veckors teorietisk och praktisk utbildning. Utbildningen kan till viss del att genomföras på andra skift än det du rekryterats till. Under utbildningen kommer du bredda din kompetens inom bl a. kvalitet, säkerhet, miljö etc. Detta kommer att vara en av organisationens framgångsfaktorer.
Du och dina färdigheter
Vi söker sig som har erfarenhet från arbete inom gjuteri eller liknande tillverkningsmiljö. Du har en god förståelse för hela tillverkningsflödet, som från smältning till färdig produkt, och är van att arbeta nära produktion och tillsammans med ett team. Du har erfarenhet av att övervaka och hantera produktionsutrustning och maskiner samt att arbeta med kvalitetskontroller. Vi tror att du har arbetat inom tillverkningsindustrin, gärna i en högautomatiserad produktionsmiljö.B-körkort är ett krav. Truckkort och/eller traverskort är meriterande.För tjänsten krävs godkända betyg på gymnasienivå i Svenska eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1, Engelska 5 samt Samhällskunskap 1. Du ska även kunna uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska.För att lyckas i rollen är det en förutsättning att ha ett högt säkerhetstänkt samt förståelse av vikten med en god säkerhetskultur och standardiserat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är prestigelös, serviceinriktad och har en hög samarbetsförmåga. Du kommunicerar tydligt, trivs med att arbeta i team och är samtidigt analytisk, initiativtagande och självgående. Du har lätt för att se vad som behöver göras och tar ansvar för att agera och leverera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80518-44155048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/
418 78 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Mrs.
Hanna Skattberg 0700000000 Jobbnummer
9890498