Maskinoperatörer till Strålfors i Ljungby Sommarjobb
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grafikerjobb / Ljungby Visa alla grafikerjobb i Ljungby
2026-01-23
Vill du ha ett utvecklande sommarjobb där du arbetar med modern teknik? Vi söker engagerade maskinoperatörer till heltidsarbete hos Strålfors i Ljungby i sommar. Låter det intressant? Sök redan idag!
PostNord Strålfors är marknadsledande inom kundkommunikationshantering och en viktig del av den nordiska kommunikationsinfrastrukturen. Som maskinoperatör hos PostNord Strålfors i Ljungby, företagets största produktionsanläggning i Norden, bidrar du till ett effektivt och kvalitetssäkrat produktionsflöde.
I rollen som maskinoperatör ansvarar du för att övervaka och hantera moderna produktionsmaskiner. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Inställning, justering och drift av maskiner
• Säkerställande av kvalitet enligt kundkrav
• Påfyllning av material
• Löpande underhåll och kvalitetskontroller
• Samarbete med kollegor för en säker och effektiv produktion
Strålfors har flera olika avdelningar, och du matchas mot den avdelning där din profil bedöms passa bäst.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar på uppdrag hos Strålfors i Ljungby. Uppdraget startar i juni och pågår preliminärt till slutet av augusti. Exakta perioder fastställs senare.
Placeringsort: Ljungby
Arbetstider: Dag, kväll eller 2-skift
DETTA SÖKER VI
Du är driven, tekniskt intresserad och har god problemlösningsförmåga. Du trivs med både självständigt arbete och teamwork, är noggrann, strukturerad och tar ansvar för att leverera hög kvalitet. Du är lösningsorienterad, initiativrik och har ett öga för detaljer, samtidigt som du bidrar till en positiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieexamen eller planerad studentexamen
• God teknisk förståelse
• Flytande svenska i tal och skrift
• Flexibilitet gällande arbetstider
Meriterande
• Truckkort
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Helsingborgsvägen 20
341 33 LJUNGBY
StudentConsulting Kontakt
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com
9702619