Maskinoperatörer till Lindab Byggpartner i Piteå
Konsultia AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Piteå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Piteå
2025-08-25
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn. Lindab har ca 5 000 anställda och är etablerat i 20 länder. Huvudkontoret hittar du där företaget har sina rötter, i Grevie på Bjärehalvön i nordvästra Skåne.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Lindab utvecklar, producerar, säljer och distribuerar energieffektiva produkter och lösningar inom ventilation, inomhusklimat och byggkomponenter. Som maskinoperatör på Lindabs produktionsenhet i Luleå/Piteå arbetar du med tillverkning av i huvudsak sandwichpaneler. Som en del av Lindabs team kommer du tillsammans med dina kollegor att arbeta med att tillverka och leverera högkvalitativa produkter till Lindabs kunder. Här erbjuds en stimulerande arbetsmiljö och en chans att vara en del av ett framgångsrikt företag.
Som produktionspersonal är din huvudsakliga uppgift att se till så att tillverkningsprocessen av företagets produkter går felfritt till. Du arbetar på en produktionslina och tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planerad produktion genomförs enligt gällande rutiner, instruktioner och kvalitetskrav.
Arbetsuppgifterna varierar under dagen och alla medarbetare ska kunna jobba på varje station.
Arbetstiderna är förlagda i 2-skift.Profil
Vi söker dig som är arbetsam, har högt fokus och är noggrann i hur du utför dina arbetsuppgifter.
Om du dessutom är en ansvarstagande person som gör det där lilla extra för att du och dina kollegor ska trivas på arbetet är du precis den vi söker!
Till tjänsten som maskinoperatör söker vi dig som har studerat praktiskt/tekniskt program så som t.ex. industri-, el, fordonsprogrammet och/eller tidigare erfarenhet ifrån tillverkningsindustri. Vi tror att du kan läsa ritningar och har truckkort B.
Det är även meriterande om du har traverskort och känner till LEAN som arbetsmetodik. Ett krav är flytande svenska i tal och skrift.
Övrig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Du kommer till en början att vara anställd hos oss på Konsultia med goda möjligheter till anställning direkt hos Lindab.
För mer information är du välkommen att kontakta Johanna Boman 070-517 02 50 johanna.boman@konsultia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Intervjuer sker löpande från och med v31 och platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johanna Boman Johanna.boman@konsultia.se Jobbnummer
9474508