Maskinoperatörer till Jonsac AB i Otterbäcken
NearYou Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gullspång Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gullspång
2025-12-23
, Laxå
, Töreboda
, Storfors
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Gullspång
, Laxå
, Töreboda
, Mariestad
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Jonsac AB är en världsledande tillverkare inom pappersförpackningar och e-handelspåsar. Med över 60 års erfarenhet och en toppmodern maskinpark erbjuder vi närproducerade produkter av högsta kvalitet. Som en del av Tingstad Group är vi en stark aktör på marknaden och stolta över vår historia. Välkommen till ett företag som är redo att möta framtiden.
Jonsac AB söker nu engagerade maskinoperatörer som vill vara med på deras expansionsresa! Här får du arbeta i en modern maskinpark med högt produktionstempo.
Tjänstebeskrivning
Som maskinoperatör hos Jonsac AB kommer du vara en viktig del av produktionen inom e-handelspåsar. Du kommer att sköta driften av maskinerna, fylla på material, genomföra kvalitetskontroller och packa samt hantera färdiga produkter. Du kommer arbeta 2-skift.
Tillträde enligt överenskommelse. Detta är en rekrytering, så du anställs direkt av Jonsac AB.Kvalifikationer
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och har erfarenhet av industriarbete. Du behöver vara noggrann, ha hög arbetsmoral och vara flexibel inför varierande arbetsuppgifter. Erfarenhet av truckkörning är meriterande.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Patrik Johansson tel 070 785 84 09. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Patrik Johansson patrik.johansson@nearyou.se Jobbnummer
9663189