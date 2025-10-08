Maskinoperatörer till Jonsac AB i Otterbäcken
Jonsac AB är en världsledande tillverkare inom pappersförpackningar och e-handelspåsar. Med över 60 års erfarenhet och en toppmodern maskinpark erbjuder vi närproducerade produkter av högsta kvalitet. Som en del av Tingstad Group är vi en stark aktör på marknaden och stolta över vår historia. Välkommen till ett företag som är redo att möta framtiden.
Jonsac AB söker nu engagerade maskinoperatörer som vill vara med på deras expansionsresa! Här får du arbeta i en modern maskinpark med högt produktionstempo.
Tjänstebeskrivning
Som maskinoperatör hos Jonsac AB kommer du vara en viktig del av produktionen inom e-handelspåsar. Du kommer att sköta driften av maskinerna, fylla på material, genomföra kvalitetskontroller och packa samt hantera färdiga produkter. Du kommer arbeta 2-skift.
Vi erbjuder dig en anställning via bemanningsföretaget NearYou med goda möjligheter att gå över i en anställning hos oss på Jonsac.Kvalifikationer
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och har erfarenhet av industriarbete. Du behöver vara noggrann, ha hög arbetsmoral och vara flexibel inför varierande arbetsuppgifter. Erfarenhet av truckkörning är meriterande.
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Patrik Johansson tel 070-7858409.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
