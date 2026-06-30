Maskinoperatörer sökes till spännande uppdrag i Osby!
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Osby Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Osby
2026-06-30
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Osby
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Ikett söker nu två maskinoperatörer till vår kund i Osby för arbete inom tillverkning av metallprodukter!
Är du en erfaren maskinoperatör med kunskap inom ritningsläsning och mätteknik? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
I rollen kommer du att arbeta med produktion av varierande detaljer inom legotillverkning. Produktionen består främst av återkommande artiklar och omfattar både mindre serier och större produktionsvolymer. Du ansvarar för att övervaka och hantera maskiner samt säkerställa att produkterna uppfyller kvalitetskraven genom ritningsläsning och mätkontroller.
Vi söker:
1 tjänst för långsiktig anställning.
1 tjänst som sträcker sig fram till semesterperioden (vecka 28).
Start omgående eller enligt överenskommelse! Profil
Krav för tjänst:
• Utbildning inom industri eller likvärdigt med inriktning maskinbearbetning.
• Har tidigare erfarenhet av arbete som maskinoperatör inom industri eller tillverkning
• Har god vana av att läsa och tolka tekniska ritningar
• Har kunskap inom mätteknik och kvalitetskontroll
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• B körkort och tillgång till bil behövs om du inte bor på denna ort.
• Allmänt händig inom en verkstad med metallproduktion.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ida Persson ida.persson@ikett.com Jobbnummer
9985125