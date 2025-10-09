Maskinoperatörer sökes för extrajobb i Hultsfred
2025-10-09
Har du datorvana och är inte rädd för att hugga i där och när det behövs? Har du erfarenhet av industriarbete? Då kan vi ha extrajobbet för dig!
Vi söker nu maskinoperatörer till vår kund i Hultsfred med omgående start. Vår kund är ett globalt och värderingsstyrt möbelföretag med intresse för livet hemma. Som maskinoperatör arbetar du med övervakning samt justering och kontroll av produktion. Andra arbetsuppgifter kan även förekomma.
Arbetet är förlagt till skiftgång vilket innebär att såväl dag- som nattpass förekommer. Du lägger din tillgänglighet i vårt system och blir sedan utbokad på pass som stämmer överens med din tillgänglighet. Arbetstiderna är förlagda måndag-söndag mellan 05:54-14:00, 13:54-22:00 samt 21:54-06:00. Vi ser gärna att du som söker är tillgänglig för arbete under samtliga skift och att du är tillgänglig för minst två pass i veckan.
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men jobbar ute hos vår kund i Hultsfred.
DETTA SÖKER VI
Du som söker är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av industriarbete samt vana av att arbeta skift. Har du ett tekniskt intresse är även detta meriterande. Vidare är du en person som har viljan att lära dig nya saker och gör det med stor entusiasm. Du har en positiv inställning och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Du är en person som trivs med att jobba i grupp, ta eget ansvar och är lösningsorienterad. Önskvärt för tjänsten är att du har körkort och tillgång till bil då arbetstiderna varierar.
Är du intresserad av tjänsten? Sök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
