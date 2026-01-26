Maskinoperatörer | SNA Europe AB | Lidköping | Heltid
Manpower AB / Processoperatörsjobb / Lidköping
2026-01-26
SNA Europe AB söker nu engagerade operatörer till sin moderna produktionsanläggning. Här får du chansen att bli en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, samarbete och tekniskt kunnande står i centrum. Ett perfekt uppdrag för dig som vill utvecklas inom industrin! Välkommen med din ansökan!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och SNA Europe AB. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos kunden.
SNA Europe AB i Lidköping är en ledande tillverkare av handverktyg med starkt fokus på kvalitet och innovation. Som operatör i produktionen kommer du att ha en varierad roll där du arbetar med montering, packning av produkter samt hantering av färgmaskiner. Arbetet innebär hantering av tunga produkter samt repetitiva moment, vilket ställer krav på god fysik och uthållighet. Du kommer att ingå i ett arbetslag om fem personer där samarbete och rotation mellan arbetsuppgifter är centralt - därför söker vi dig som är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team.
Övrig information
Ort: Lidköping
Uppdragsstart: Omgående
Arbetstider: 2-skift och ständig natt - du ska vara flexibel!
Uppdragslängd: Visstid 6 månader, med chans möjlighet till förlängning
Vem söker vi?
Vi söker dig som är driven, nyfiken på verktygsindustrin och trivs med att arbeta fysiskt. Du är van vid att arbeta i team och har lätt för att samarbeta. Din ansvarskänsla, flexibilitet och förmåga att hålla ett jämnt tempo gör dig till en värdefull del av produktionen.
I övrigt krävs det att du har:
B-körkort och tillgång till bil
Flytande svenska i tal och skrift
Fullständig gymnasieexamen
God fysik då arbetet är väldigt fysiskt
Tidigare industrierfarenhet samt truckkort är starkt meriterande.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
