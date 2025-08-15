Maskinoperatörer/montörer till ett träindustriföretag på Österlen.

Wikan Personal AB / Montörsjobb / Tomelilla
2025-08-15


Visa alla montörsjobb i Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Simrishamn, Skurup eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Simrishamn, Skurup eller i hela Sverige

Nu söker vi fler medarbetare till ett tillverkningsföretag på Österlen.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Arbetsuppgifter
Jobbet innebär att var en del av framställningen av företagets produkter. Du kommer att framställa detaljer och montera till färdiga möbler och inredning.
Arbetstid dagtid.

Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är händig, noggrann och engagerad. Tidigare erfarenhet av verkstads- och produktionsarbete är ett plus. Har du dessutom tidigare jobbat med trä och/eller med styrda maskiner är det en stor merit.
Du behärskar svenska i tal och skrift.

Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Siversson, 0417-77 99 83 eller Catharina Holgersson, 0417-77 99 82.

Tillträde enl överenskommelse.

Ansök direkt då alla ansökningar behandlas löpande!

Tjänsterna börjar som en provanställning hos Wikan Personal men förväntas övergå i anställning hos kundföretaget.

Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13513".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se

Kontakt
Sebastian Siversson
sebastian@wikan.se
0417-779983

Jobbnummer
9460334

Prenumerera på jobb från Wikan Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wikan Personal AB: