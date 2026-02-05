Maskinoperatör till världsledande aktör inom fordonsindustrin
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Skövde Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Skövde
2026-02-05
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej.
Observera att detta är en proaktiv annons för framtida uppdrag hos vår kund i Skövde. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Vi söker nu engagerade maskinoperatörer till en av de största aktörerna inom fordonsindustrin i Skövde. Här blir du en del av ett team där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Som maskinoperatör arbetar du med övervakning, styrning och justering av maskiner för att säkerställa att produktionen flyter på enligt plan och att tillverkade komponenter håller högsta kvalitet. Rollen innebär även praktiska moment och truckkörning, vi ser därför gärna att du har truckkort eller är öppen för att införskaffa det. På Adecco värderar vi jämställdhet och mångfald högt och vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund.
Krav för tjänsten:
• Att du är noggrann, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av industriellt arbete
Meriterande:
• Godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5
• Erfarenhet av arbete som maskinoperatör
• Kunskap i ritningsläsning och mätteknik
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Vi använder oss av Tengai-intervju i denna rekrytering vilket är ett obligatorisk steg för att vi ska kunna ta dig vidare i processen. Vänligen genomför den så snart som möjligt efter att du har fått den.
Observera att vi genom denna annons söker kandidater för framtida uppdrag inom bearbetning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Olivia Sjöberg via olivia.sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Olivia Sjöberg olivia.sjoberg@adecco.se Jobbnummer
9726169