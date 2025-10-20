Maskinoperatör till världsledande aktör inom fordonsindustrin
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Skövde Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Skövde
2025-10-20
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. På grund av högt söktryck kan svarstiden vara längre än vanligt. Vi uppskattar din förståelse!
Vi använder oss av videointervju samt Tengai-intervju i denna rekrytering vilket är ett obligatorisk steg för att vi ska kunna ta dig vidare i processen. Vänligen genomför den så snart som möjligt efter att du har fått den.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Vi söker nu engagerade och noggranna maskinoperatörer till en av de största aktörerna inom fordonsindustrin i Skövde. Du kommer att arbeta i en modern produktionsmiljö med hög teknisk standard där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Som maskinoperatör arbetar du med övervakning, styrning och justering av maskiner. Du säkerställer att produktionen flyter på enligt plan och att tillverkade komponenter håller högsta möjliga kvalitet.
Detta är en proaktiv annons för kommande uppdrag hos vår kund inom fordonsindustrin och rekryteringsarbetet sker löpande.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av industriellt arbete
• Är noggrann, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga
• Har B-körkort
• Innehar truckkort eller är öppen för att införskaffa det innan anställning
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Gymnasieexamen, gärna teknisk inriktning
• Erfarenhet av arbete som maskinoperatör
• Kunskap i ritningsläsning och mätteknik
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Observera att vi genom denna annons söker kandidater för framtida uppdrag inom bearbetning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Olivia Sjöberg via olivia.sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Olivia Sjöberg olivia.sjoberg@adecco.se Jobbnummer
9564025