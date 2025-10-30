Maskinoperatör till läkemedelsproduktion - Ängelholm
2025-10-30
Om rollen
Som maskinoperatör hos vår kund kommer du att arbeta i en produktionsmiljö där läkemedel tillverkas. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar moment som uppvägning, filtrering, indunstning och spraytorkning. Med tiden kan även uppgifter som granulering, siktning och tablettslagning bli aktuella.
Rollen innebär också ansvar för rengöring av utrustning, uppdatering av instruktioner och dokumentation, samt att delta i förbättringsarbete och olika projekt. Truckkörning kan förekomma som en del av arbetet. Vem är du? För att trivas och lyckas som maskinoperatör hos vår kund tror vi att du är en kvalitetsmedveten, noggrann och strukturerad person. Du har ett naturligt driv, en vilja att utvecklas och tar gärna till dig nya arbetsuppgifter. Du har en positiv inställning och trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor i mindre team. Eftersom arbetet kan innehålla tunga moment är det en fördel om du är fysiskt stark och tycker om praktiskt arbete
Krav: * Erfarenhet av maskinoperatörs arbete, gärna inom läkemedels- eller livsmedelsindustri
• Svenska i tal och skrift
• Körkort och tillgång till bil
Meriterande: Kunskap inom processteknik är meriterande och detsamma gäller teknisk förståelse och erfarenhet av truckkörning.
OBS Eftersom verksamheten hanterar pollenbaserade råvaror kan vi tyvärr inte anställa personer med pollenallergi. En hälsokontroll, inklusive allergitest, genomförs därför innan anställning.
Övrigt Start: Omgående Omfattning: Heltid Arbetstid: Dagtid (Ev skiftarbete kan förekomma framöver) Plats: Ängelholm
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil. Publiceringsdatum2025-10-30Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
