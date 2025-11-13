Maskinoperatör till läkemedelsföretag i Malmö
2025-11-13
Har du tidigare erfarenhet från läkemedels- eller livsmedelsproduktion? Trivs du i renrumsmiljö och är en noggrann person?
Vi söker nu dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% till läkemedelsföretag i Malmö. I rollen som produktionsmedarbetare kommer du att vara en viktig del i ett produktionsteam där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet och levereras i tid.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

Dina arbetsuppgifter
Som operatör hos vår kund arbetar du med bland annat fyllning/packning utav salvor, krämer, geler men även medicin. Kontroll och dokumentation av fyllnings-/packningsdokument. Du jobbar även i renrum. Arbetet är skiftarbete, vilket innebär du behöver kunna arbeta dag, kväll och helg.
Dina kvalifikationer
Du har ett personligt driv och kan arbeta självständigt med delvis monotona arbetsuppgifter. Du behöver vara effektiv och planerande i ditt arbete och hela tiden arbeta med kvalité som högsta prioritering. Det är viktigt att du har lätt för att följa angivna instruktioner och rutiner, samt förstå värdet av att följa dessa.Kvalifikationer
GMP-utbildning från läkemedelsproduktion
Meriterande
Erfarenhet av produktion i renrumsmiljö
Tidigare erfarenhet som maskinoperatör/processoperatör
Truckkort
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett effektivt arbetssätt och att du utför ditt arbete med stor noggrannhet. Det är också viktigt att du kan arbeta metodiskt och strukturerat.
Vi genomför en kontroll i belastningsregistret.
För såväl oss på Jobandtalent som vår kund är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund. Vi vill tillvarata all den kompetens som finns i samhället oavsett könstillhörighet, religiös åskådning och etnisk eller kulturell tillhörighet. Om Job&Talent
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen.
Att jobba på Job&Talent
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.

Så ansöker du
Är du den vi söker? Om du har frågor kring denna spännande tjänst är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Tjänsten startar omgående, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tjänsten är en visstidsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
