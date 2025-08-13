Maskinoperatör till läkemedelsföretag i Helsingborg | Extrajobb
2025-08-13
Är du student inom Life Science, kemi, biomedicin eller liknande och letar efter ett extrajobb där du kan kombinera studierna med värdefull arbetslivserfarenhet? Vill du få in en fot i läkemedelsindustrin och bidra till utvecklingen av framtidens hälsoprodukter? Då är det här chansen för dig!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos vår kund i Helsingborg.
Om rollen som maskinoperatör
Kunden är en framstående industri i Helsingborg, känt för banbrytande innovation och ledarskap inom branschen. Kunden specialiserar sig på tillverkning av läkemedel och hälsoprodukter för egenvård. Som maskinoperatör kommer du bland annat att ansvara för drift och övervakning av produktionsmaskiner. Vidare utför du även kvalitetskontroller och löser samt åtgärdar eventuella problem för att säkerställa hög produktkvalitet.
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som vill utveckla praktiska färdigheter inom industriell produktion och samtidigt bygga erfarenhet som är värdefull för en framtida karriär inom Life Science.Publiceringsdatum2025-08-13Övrig information
* Placeringsort: Helsingborg
* Anställningsform: Extra, vid behov
* Arbetstider: Dag, kväll och helg - Du ska vara flexibel!
Är du vår nästa stjärna?
Vi ser att du är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer - egenskaper som är avgörande inom läkemedelsproduktion. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har en naturlig vilja att lära dig nya saker. Eftersom arbetet innebär kvalitetskontroller och teknisk övervakning är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för Life Science och produktion. Den här rollen passar dig som är student och söker ett extrajobb i Helsingborg för att kombinera studier med praktisk erfarenhet inom läkemedelsindustrin.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - gärna studier inom Life Science-området
* Fullständiga gymnasiebetyg
* Flytande svenska i tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
* Körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du har:
* Truckkort
* Erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur du ansöker
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag genom att registrera ditt CV via länken.
Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare: Sara Nordström - sara.nordstrom@manpower.se
.
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
