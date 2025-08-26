Maskinoperatör till kunduppdrag med truckvana
2025-08-26
Vi söker en driven maskinoperatör med erfarenhet av truckarbete för ett uppdrag hos vår kund. Rollen innebär flera olika arbetsuppgifter och kräver att du trivs i en industrimiljö där du kan arbeta självständigt.
Vi erbjuder en heltidsanställning med kontinuerlig kvällstjänst. För att lyckas i rollen vill vi att du har industrisvana och tidigare erfarenhet av liknande arbete. Det är viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift så att du kan förstå och följa instruktioner, och att du har ett giltigt truckkort.
Du är kvalitetsmedveten och pålitlig med en stark arbetsmoral. Du gillar att ta i och tycker om att arbeta praktiskt i både enskild uppgift och i samarbete med andra. Att arbeta ständig kväll passar dig och din privata situation.
Vill du veta mer? Skicka gärna din ansökan och berätta kort varför just du passar för rollen och vilken erfarenhet du kan bidra med. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Flodin
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet.
Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet.
Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
