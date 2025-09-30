Maskinoperatör till industriföretag - Hörby
Maskinoperatör till industri i Hörby
Är du noggrann, ansvarsfull och har du erfarenhet av att arbeta som maskinoperatör? Då kan det här vara ett jobb för dig!
Om tjänsten: Vi söker nu en maskinoperatör till vår kund i Hörby. I denna roll kommer du bland annat att sköta och övervaka maskiner, fylla på material samt ställa om och justera maskinerna vid behov. En del av arbetet innebär också att kontrollera färdigproducerade detaljer, förpackningar och bipacksedlar. Dessutom kommer du att arbeta med dokumentation på både svenska och engelska.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda 5-skift alternativt 3-skift-
Vem söker vi? Vi söker dig som är positiv, framåt och självgående. Eftersom arbetet kräver noggrannhet och tålamod är det viktigt att du är noga med detaljer och kan arbeta självständigt. Då arbetsplatsen är verksam inom den medicintekniska branschen, ställs det höga krav på kvalitet och precision, så tidigare erfarenhet från en kvalitetsmedveten industri är ett plus. Du måste också vara rök- och snusfri för att kunna arbeta hos oss.
Krav för tjänsten:
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Datorvana och erfarenhet av dokumentation.
• Erfarenhet som maskinoperatör eller annan teknisk bakgrund.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänken nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
