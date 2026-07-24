Maskinoperatör till högteknologisk produktion (2-skift)- Norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Vill du arbeta med modern teknik i en avancerad produktionsmiljö där kvalitet, precision och utveckling står i centrum? Nu söker WeStaff Sweden drivna maskinoperatörer till ett internationellt teknikföretag i norra Stockholm.
Företaget är en ledande aktör inom tillverkning av tekniska precisionskomponenter och avancerade system som används av kunder över hela världen. Här får du möjligheten att bli en del av en framtidsinriktad verksamhet där innovation, kvalitet och medarbetarnas kompetens är avgörande för framgången.
Rollen
Som maskinoperatör får du en viktig roll i produktionen och arbetar med modern utrustning i en tekniskt avancerad miljö. Du ansvarar för att säkerställa att produktionen flyter effektivt och att varje komponent håller högsta kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett engagerat team där samarbete, problemlösning och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och växa inom verksamheten.
Arbetstid: Heltid, 2-skift (förmiddag- och eftermiddagsskift) Start: Augusti/enligt överenskommelse Placering: Norra Stockholm Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Ställa in, övervaka och köra produktionsmaskiner
Säkerställa att produktionen håller uppsatta kvalitets- och produktionsmål
Utföra mätningar, kontroller och kvalitetsgranskningar av tillverkade komponenter
Justera och optimera maskinprocesser vid behov
Dokumentera produktionsresultat och avvikelser
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete inom produktionen
Samarbeta nära kollegor inom produktion, kvalitet och teknik
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och trivs i en produktionsmiljö där noggrannhet och kvalitet är avgörande. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du arbetar självständigt när situationen kräver det.
Du uppskattar ett högt tempo, gillar att lära dig nya saker och motiveras av att bidra till ett starkt team och ett väl utfört arbete.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som maskinoperatör, montör eller från annan tillverkande industri
Erfarenhet av att arbeta med kvalitetskontroller och mätinstrument
Förmåga att läsa ritningar och tekniska instruktioner
God teknisk förståelse och intresse för produktionsprocesser
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande/extra plus om du har:
Erfarenhet av CNC-styrda maskiner
Erfarenhet från precisions-, finmekanisk eller annan avancerad tillverkning
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av förbättringsarbete inom produktion
Vi erbjuder
Arbete hos ett internationellt och välrenommerat teknikföretag
En modern och högteknologisk produktionsmiljö
Möjlighet till långsiktig utveckling och kompetensutveckling
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och marknadsmässiga villkor
En engagerad arbetsgivare som värdesätter trivsel, kvalitet och långsiktiga relationer Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Som anställd hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och kvalitet, varje dag. Vill du bli en av oss? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare! Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124152-2115152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
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114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10011016