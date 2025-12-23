Maskinoperatör till företag i Viared
2025-12-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
På NearYou får du möjligheten att arbeta inom industri och produktion. Hos oss kommer du bygga på ditt CV med värdefull arbetslivserfarenhet och knyta kontakter inför framtiden.
Om uppdraget
Vi söker engagerade medarbetare som vill arbeta som maskinoperatör. Under upplärningstiden är arbetet förlagt på tvåskift. Efter en tid finns möjlighet att antingen stanna kvar på tvåskift eller gå över på nattskiftet. Vänligen ta med dina önskemål i din ansökan.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Byten av material i maskinerna
• Minska stopptider
• Avsyna och kvalitetssäkra materialet

Publiceringsdatum2025-12-23
Speed Competence blir en del av NearYou!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.seProfil
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete inom industri. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som maskinoperatör sedan tidigare. För att trivas i denna roll krävs det att du gillar fysiskt arbete där du är bekväm med att ta egna initiativ och har förmågan att se vad som behöver göras löpande.
Som person är du stabil och lugn samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Noggrannhet och tålamod är två viktiga egenskaper som krävs för att du ska trivas med arbetet.Så ansöker du
Ansökan sker på www.nearyou.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
Sökord: Maskinoperatör, operatör, industri Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
