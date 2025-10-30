Maskinoperatör till företag i Viared
2025-10-30
På Speed får du möjligheten att arbeta inom industri och produktion. Hos oss kommer du bygga på ditt CV med värdefull arbetslivserfarenhet och knyta kontakter inför framtiden.
Om uppdraget
Vi söker engagerade medarbetare som vill arbeta som maskinoperatör. Under upplärningstiden är arbetet förlagt på tvåskift. Efter en tid finns möjlighet att antingen stanna kvar på tvåskift eller gå över på nattskiftet. Vänligen ta med dina önskemål i din ansökan.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Byten av material i maskinerna
• Minska stopptider
• Avsyna och kvalitetssäkra materialetPubliceringsdatum2025-10-30Om företaget
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag internt eller hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!Profil
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete inom industri. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som maskinoperatör sedan tidigare. För att trivas i denna roll krävs det att du gillar fysiskt arbete där du är bekväm med att ta egna initiativ och har förmågan att se vad som behöver göras löpande.
Som person är du stabil och lugn samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Noggrannhet och tålamod är två viktiga egenskaper som krävs för att du ska trivas med arbetet.Så ansöker du
