Maskinoperatör till Euroform MediPharm
2026-02-02
Vi befinner oss i en utvecklingsfas och stärker nu vår produktion inom formsprutning.
Vi söker därför maskinoperatörer som vill arbeta i en reglerad tillverkningsmiljö med höga krav på kvalitet, spårbarhet och processäkerhet. Rollen är en viktig del av vår dagliga produktion och passar dig som trivs med struktur, ansvar och samarbete.
Om rollen
Rollen som maskinoperatör är praktisk, varierad och central för vår produktion. Du arbetar nära både maskinerna och dina kollegor och är en viktig del i att säkerställa stabila processer och hög kvalitet. Arbetet innebär både ansvar och möjlighet att bidra till förbättringar i vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att:
Köra och övervaka formsprutningsmaskiner i produktion
Säkerställa att produktionen följer instruktioner, kvalitet och takt
Utföra enklare justeringar och felsökning vid behov
Kontrollera och dokumentera kvalitet enligt gällande rutiner
Arbeta nära kollegor i produktion samt med kvalitet och underhåll
Bidra till ordning, säkerhet och ständiga förbättringar
Vi söker dig som trivs i en producerande miljö och som tar ansvar för ditt arbete. Du är noggrann, lösningsorienterad och har ett öga för kvalitet. Du gillar struktur, samarbetar gärna med andra och förstår vikten av att göra rätt från början.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som maskinoperatör inom formsprutning eller annan tillverkningsindustri
Grundläggande teknisk förståelse och vana att arbeta med maskiner
Förmåga att följa instruktioner, rutiner och kvalitetskrav
Ett kvalitets- och säkerhetsmedvetet arbetssätt
Möjlighet att arbeta skift vid behov
Vi utgår från att du är en juste kollega som bidrar till vår goda stämning och trygga arbetsmiljö.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett företag med tydligt framtidsfokus, korta beslutsvägar och stabil verksamhet. Vi utvecklas kontinuerligt och har en långsiktig syn på både verksamhet och medarbetare. Vill du växa med oss, så vill vi växa med dig.
Vi tar gärna en dialog med dig och berättar mer om tjänsten och oss. Tveka inte att ta kontakt med Platschef Linus Larsson vid frågor eller funderingar. Senast den 2 mars behöver vi din ansökan - urval sker dock löpande.
Let's connect!
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och gruppen omsätter runt 650 miljoner kronor med ca 200 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterledens Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 1 500 MSEK.
Läs mer på www.euroform.se.
Vår kultur
På Euroform Group bygger vi en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Vi tror på en vardag där människor får tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Vi utmanar det etablerade för att skapa värde - genom att hitta bättre vägar framåt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för kunder, kollegor och verksamheten.
Att utmana status quo är inte ett projekt eller initiativ - det är sättet vi arbetar på. Varje dag. Med respekt. Med engagemang. Med ansvar. Och alltid med ett tydligt kundfokus. Ersättning
