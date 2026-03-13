Maskinoperatör till Bon Orbits produktionsanläggning i Trollhättan
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Bon Orbit är ett bolag med stark ägarbas bestående av Svensk Däckåtervinning AB och Norsk Dekktretur A/S, med mer än 30 års samlad erfarenhet i branschen.
Vi producerar högpresterande återvunna råvaror från uttjänta däck, som marknadsförs till kunder över hela världen. Logistik- och produktionsflöden är därmed avgörande för vår framgång.
Just nu befinner vi oss i en expansiv fas, där vi etablerar den största anläggningen av sitt slag i Europa. Satsningen görs för att kunna erbjuda återvunnen råvara av ännu högre kvalitet och renhet. Inom några år kommer omsättningen att passera 300 MSEK. Med den nya anläggningen sätter vi en ny standard på marknaden och stärker samtidigt vår globala position.
Bon Orbit har kollektivavtal genom IKEM - Innovations och Kemiindustrierna i Sverige.
Om rollen
Som Operatör ansvar du för den dagliga produktionen fungerar säkert, effektivt och med rätt kvalitet. Rollen är operativ och varierande där du arbetar nära både produktion, underhåll och arbetsledning
Du rapporterar till Skiftledare med övergripande ansvar hos Anläggningschef och arbetar nära både operatörer och Mekaniker.Dina arbetsuppgifter
Operera och övervaka anläggningens maskiner och produktionslinjer
Kontrollera inkommande material och hantera eventuella avvikelser
Utföra process och kvalitetskontroller samt rapportera avvikelser
Sortera material och säkerställa korrekt hantering i produktionen
Köra hjullastare och motviktstruck
Utföra enklare operatörsunderhåll och bidra till att maskiner hålls i gott skick
Hålla ordning och säkerställa renlighet i produktionen och gårdsytor
Följa rutiner, instruktioner och säkerhetsföreskrifter i det dagliga arbetet
Delta i genomgångar av arbetssätt, rutiner och förbättringar i produktionen
Vi söker dig som
Har erfarenhet från industri, produktion eller liknande operativt arbete
Är ansvarstagande, noggrann och arbetar strukturerat
Har truckkort och eller erfarenhet av hjullastare (krav)
Har ett högt säkerhets och kvalitetsfokus
Är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positivarbetsmiljö
Är flexibel och vill vara med och utveckla arbetssätt och rutinerÖvrig information
Rollen är operativ och sker i produktionen
Arbetet innebär daglig hantering av maskiner, material och utrustning
Arbetar enligt fastställda rutiner, arbetsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter
Avvikelser, fel och driftstörningar ska rapporteras omgående till arbetsledning
Ordning och renhållning på arbetsplatsen är naturlig del av det dagliga arbetet
Genomgång och uppföljning av rutiner och arbetssätt sker löpande
Deltar aktivt i förbättringsarbete kopplat till säkerhet, kvalitet och arbetsmetoder
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med vid etablering och uppstart av Europas största anläggning för återvunnen däckråvara
En viktig roll i en växande verksamhet
Trygg arbetsgivare med fokus på säkerhet och kvalitet
Möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner
GDPR
Vi behandlar personuppgifter i samband med rekryteringen i enlighet med GDPR. Uppgifterna används endast för denna rekrytering och raderas när processen är avslutad.
Omfattning: Heltid
Placering: TrollhättanSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Job-115511".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bon Orbit AB
(org.nr 559449-4089), https://bonorbit.com/
Saabvägen 5 (visa karta
)
461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Bon Orbit Kontakt
Ahmed Sirwan ahmed.sirwan@bonorbit.com Jobbnummer
9797549