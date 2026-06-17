Maskinoperatör sökes till företag i Ulricehamn
Boxflow Staffing Syd AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ulricehamn Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ulricehamn
2026-06-17
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Om tjänsten
Vill du arbeta i en stabil och växande industriverksamhet där kvalitet, engagemang och lagarbete står i fokus? Nu söker vi en maskinoperatör till ett företag i Ulricehamn som tillverkar produkter inom dräneringssystem och kabelrör. Tjänsten passar dig som trivs i en produktionsmiljö, gillar att ta ansvar och söker en långsiktig anställning med goda utvecklingsmöjligheter.
Arbetsuppgifter
Som maskinoperatör kommer du att ha en viktig roll i produktionen. Du ansvarar för att övervaka och sköta maskinerna, säkerställa att produktionen flyter på enligt plan och att produkterna håller rätt kvalitet. Arbetet innebär även att du genomför kvalitetskontroller, hanterar material och bidrar till att skapa en säker och effektiv arbetsplats. Du arbetar nära dina kollegor och blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete och ansvarstagande är en naturlig del av vardagen.
Tjänsten innebär arbete på tvåskift och det är därför viktigt att du kan arbeta båda dagtid och kvällstid. Dagtid är förlagt måndag till torsdag mellan 05:45 och 14:00 samt fredag mellan 05:45 och 15:45. Kväll är förlagt måndag till torsdag mellan 13:45 och 22:00. Start för tjänsten är måndag v.32 och man har inte möjlighet att börja tidigare/senare.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är driven, engagerad och har en positiv inställning till arbete. Du tycker om att ta egna initiativ, är noggrann i ditt arbetssätt och har en vilja att utvecklas tillsammans med företaget. För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift, eftersom arbetsinstruktioner, säkerhetsrutiner och dokumentation sker på svenska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från industri- eller produktionsarbete sedan tidigare, men det viktigaste är din inställning, arbetsmoral och vilja att lära dig. Företaget erbjuder en långsiktig tjänst i en verksamhet med god sammanhållning och möjlighet att växa in i rollen över tid.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7927481-2057359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Rönnåsliden 1 (visa karta
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523 38 ULRICEHAMN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9967735