Maskinoperatör/Produktionsmedarbetare sökes till läkemedelsföretag i Malmö
Svenska Storesupport Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb i Malmö
2025-08-25
Trivs du i renrumsmiljö och har erfarenhet från läkemedels- eller livsmedelsproduktion? Då kan du vara den vi söker! Du kommer att vara en viktig del i ett produktionsteam och tillsammans med dina kollegor arbeta för att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet och levereras i tid. Vi söker framför allt dig som är effektiv och detaljorienterad i din yrkesroll. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
ARBETSBESKRIVNING
Som maskinoperatör hos vår kund jobbar du med fyllning och packning av läkemedelskrämer. Du fyller på maskiner med material, packar ner i lådor, utför batchkontroller och medverkar till att arbetet flyter på så effektivt som möjligt. Dokumentation är också en viktig del av arbetet, inte minst för att säkerställa produktens spårbarhet. Arbetet sker till störst del på dagtid men vi ser det som meriterande om du kan jobba även kväll. Det är en relativt lång upplärningsperiod och vi söker därför dig som är på jakt efter ett långsiktigt arbete.
DINA KVALIFIKATIONER
Du har ett personligt driv och kan arbeta självständigt med delvis monotona arbetsuppgifter. Du behöver vara effektiv och planerande i ditt arbete och hela tiden arbeta med kvalité som högsta prioritering. Det är viktigt att du har lätt för att följa angivna instruktioner och rutiner, samt förstå värdet av att följa dessa. Truckkort A-B efterfrågas.
MERITERANDE
Erfarenhet av produktion i renrumsmiljö
GMP-utbildning
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett effektivt arbetssätt och att du utför ditt arbete med stor noggrannhet. Det är också viktigt att du kan arbeta metodiskt och strukturerat.
Vi genomför en kontroll i belastningsregistret.
För såväl oss på Jobandtalent som vår kund är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund. Vi vill tillvarata all den kompetens som finns i samhället oavsett könstillhörighet, religiös åskådning och etnisk eller kulturell tillhörighet.
Skifttider:
07:00-15:18 15:00-23:33 (fre 15:00-21:03) 09:30-18:30 11:32-19:50 23:15-07:18
Om Jobandtalent
Jobandtalent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen.
Att jobba på Jobandtalent
På Jobandtalent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Jobandtalent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring denna spännande tjänst är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Tjänsten startar omgående, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tjänsten är en visstidsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV.
