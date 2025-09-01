Maskinoperatör NC och CNC till Kuggteknik i Leksand
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Leksand Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Leksand
2025-09-01
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Leksand
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter.
Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Kuggteknik är en branschledande legotillverkare som funnits på marknaden sedan 1966. Ingår sedan 2019 i Xano koncernen och där i gruppen Precision Technology. Vi är experter på tillverkning av finmekaniska transmissionskomponenter som kugghjul, kuggremshjul, koniska kugghjul, splinesaxlar och snäckhjul mm. Välkommen till vår lösningsorienterade värld.Arbetsuppgifter
Vi söker en maskinoperatör NC och CNC till Kuggteknik och deras finmekaniska verkstad i Leksand. Här finns det utrymme att utvecklas och lära sig mycket på plats. Vi tror att du som söker har en god teknisk kompetens och inte minst ett stort intresse av att utvecklas inom teknik med skärande bearbetning, både själv och lära andra.Profil
• Du har operatörsutbildning inom NC alternativt CNC eller annan verkstadsmekanisk utbildning och/eller erfarenhet av jobb som maskinoperatör
• Du är noggrann och kvalitetsmedveten och vill kontinuerligt bidra till att förbättra processer, arbetssätt samt tar ett ansvar för din personliga och gruppens utveckling
• Du är flexibel och tar dig gärna an nya uppgifter utifrån behoven
I detta uppdrag är du anställd som konsult via Clockwork och är uthyrd till vår kund.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt då detta är en löpande process, dock senast 2025-09-28. För vidare frågor kontakta Lydia Davidsson lydia.davidsson@clwork.se
eller Maria Södergren på maria.sodergren@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Mora AB Kontakt
Maria Södergren maria.sodergren@clwork.se +46 73 351 27 69 Jobbnummer
9486241