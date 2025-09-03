Maskinoperatör med tekniskt intresse sökes till kund i Höganäs
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Höganäs Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Höganäs
2025-09-03
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Höganäs
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
, Åstorp
eller i hela Sverige
Är du redo för ett fysiskt och omväxlande arbete där du får vara en viktig del i tillverkningen av livsmedel? Har du öga för detaljer, gillar att ta ansvar och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan detta vara jobbet för dig!
Hos vår kund i Höganäs får du möjligheten att jobba heltid i en spännande produktionsmiljö där kvalitet alltid står i fokus.
Arbetsuppgifterna är varierande, exempelvis
• Köra och övervaka produktionsmaskiner
• Säkerställa att produktionen följer kvalitets- och säkerhetskrav
• Utföra enklare underhåll och felsökning
• Rapportera produktionsdata och avvikelser
• Arbeta i team och bidra till ett gott arbetsklimat
Arbetet är förlagt dagtid, men längre fram kommer det bli 2 skift.
Slutgiltig kandidat kommer bli anställd av oss på StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund. För rätt person finns det chans till en långsiktig anställning efter den inledande anställningsperioden.
DETTA SÖKER VI
Vi ser att du har arbetat som maskinoperatör tidigare, att du har teknisk kunskap och ett intresse av att arbeta med maskiner.
Vi söker dig som:
• Har truckkort
• Är i god fysisk form
• Kan lämna två referenser
• Talar och skriver flytande svenska
• Har körkort och tillgång till bil (om du inte bor i Höganäs)
OBS! Nötter och mjölkprodukter förekommer i produktionen
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Yuan Hellsten helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9489911