Maskinoperatör med inriktning mot detaljbearbetning
Saab AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
2025-08-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en maskinoperatör till vår bearbetningsverkstad för att köra och programmera slipmaskiner, både CNC-slipmaskiner och manuella slipmaskiner. Som maskinoperatör hos oss får du en varierad arbetsdag där du får möjlighet att planera ditt egna arbete utifrån en körplan, samtidigt som du arbetar i nära samarbete med dina kollegor för att skapa en effektiv och kvalitativ produktion. Arbetsuppgifterna innebär även en stor del dokumentation, där du noggrant fyller i protokoll och säkerställer att all information är korrekt och uppdaterad.
I vår bearbetningsverkstad, som består av ungefär 30 medarbetare, jobbar vi bland annat med svarvning, fräsning, gnistning och slipning samt processer som exempelvis ytbehandling, härdning och oförstörande provning (OFP). Materialen är främst rostfritt stål och aluminium, men ibland även titan. Vi tror på att arbeta smart och effektivt. Därför använder vi moderna tekniker som laserprofilmätning, och vi jobbar aktivt med Lean och 5S för att skapa en smidig och välorganiserad arbetsmiljö.
För oss är ett gott samarbete viktigt, och vi arbetar tillsammans för att skapa högkvalitativa mekanikprodukter för flyg- och försvarsindustrin. Här får du också chansen att bidra till spännande utvecklingsprojekt och tillverkning av prototyper för vår utvecklingsavdelning. Publiceringsdatum2025-08-29Profil
Vi söker dig som har ett öga för detaljer och en förmåga att arbeta noggrant med ett högt kvalitetstänk. Du är lugn, organiserad och uppskattar att få hitta nya lösningar på problem. Vi ser också att du har ett accepterande förhållningssätt oavsett vem du möter och tycker om att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Erfarenhet inom metallbearbetning
* Erfarenhet av kontroll, mätteknik, programmering, slipning
* Goda kunskaper i ritningsläsning
* Goda kunskaper i svenska och engelska, för att kunna förstå instruktioner och underlag
Vi tror på att de bästa resultaten uppnås när vi drar nytta av våra olikheter och anser att olika perspektiv berikar vårt arbete, stärker vårt team och skapar en mer kreativ arbetsmiljö. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din unika bakgrund.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9481767