Maskinoperatör/manuell svarvare till Saltängens Mekaniska Verkstad
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinoperatörsjobb i Norrköping
2025-10-22
Vill du bli en del av Sveriges mest flexibla verkstad?
Saltängens verkstad söker nu en erfaren och noggrann svarvare som vill vara en del av vårt kompetenta team. Vi erbjuder en arbetsplats med stark gemenskap och möjligheten att arbeta med intressanta och utmanande projekt. Har du flera års erfarenhet inom skärande bearbetning och ett brinnande intresse för manuell svarvning? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Som maskinoperatör hos oss kommer du, tillsammans med dina kollegor, arbeta med hela processen. Från ritningsläsning, planering av arbetsuppgiften, riggning, utförande och slutkontroll. Du kommer att få arbeta med allt från snäva toleranser med höga ytkrav i solida material till grov - och finbearbetning av svetsade konstruktioner.
Vår verkstad i Norrköping står alltid redo för akuta reparationer såväl som planerade servicestopp och legotillverkning. Vi är ett sammansvetsat gäng med hög serviceanda och goda samarbetsförmåga vilket gör att vi hjälper och stöttar varandra i arbetet. Vårt mål är alltid att tillsammans lösa kundens problem.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ta emot och tolka arbetsorder och ritningar
• Beredning och programmering av maskiner
• Materialbearbetning och renoveringsarbeten
• Genomföra kvalitetskontroller och dokumentation
• Delta i veckostyrning och planering av arbetet
• Medverka i utvecklings- och förbättringsinitiativ
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av skärande bearbetning, med särskild inriktning mot manuell svarv. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med manuella svarvar och en god förståelse för maskinernas funktioner. Du har kunskap av att läsa ritningar och tekniska specifikationer. Du arbetar lösningsorienterat med hög grad av noggrannhet. Det är meriterande med erfarenhet av CNC-programmering. Goda kunskaper i svenska och/eller engelska, både i tal och skrift är ett krav.
Som person är du en engagerad lagspelare med god serviceanda och samarbetsförmåga. Du gillar utmaningar och har en egen drivkraft och framåtanda där du själv tar ansvar för att rigga, programmera och färdigställa arbetsuppgiften. Du ska ha möjlighet att arbeta obekväma arbetstider vid hög arbetsbelastning eller vi akuta servicearbeten.
Om verksamheten
Om företaget
Saltängen grundades år 1950 och anlitas idag av Sveriges ledande industri- och byggföretag. Vår unika arbetsmetod från inspektion till revision innebär att vi tar ett helhetsansvar för den föreslagna och levererade lösningen. Struktur, kapacitet och kompetens gör oss till en komplett projektpartner.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
