Maskinmontör/verkstadsarbetare till internationellt företag
2026-05-02
Företaget:
RCM AB utvecklar och tillverkar maskiner som används för tillverkning av främst våtservetter. Vi är ett litet men världsledande företag inom vår nisch och strävar alltid efter att bli bättre. Våra kunder finns över nästan hela världen. Vi har vår verksamhet i Täby.
Du:
Får gärna ha bred erfarenhet från verkstadsmiljö, vara händig, organiserad samt ha ett mekaniskt intresse. Ditt huvudansvar är att montera maskinerna och fixa till om det inte passar. Vi har några manuella verkstadsmaskiner (svarv, fräs osv) men har nästan ingen egen tillverkning. Däremot är det meriterande om du kan hantera dessa.
Ingen maskin är exakt som tidigare utan vi letar hela tiden förbättringar, något du bör gilla. Du bör även gilla att jobba självständigt och är inte främmande för att resa ibland och hälsa på "i verkligheten".
Vi:
Jobbar tillsammans, är prestigelösa, hjälps åt, försöker hela tiden förbättra oss. Du blir snabbt en viktig kugge för oss.
Skicka din CV till info@rcmab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@rcmab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rcm Global Markets AB
183 77 TÄBY
For detta jobb krävs körkort.
