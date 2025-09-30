Maskinmontör till innovativt industriföretag i Nacka
Academic Resource AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Resource AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Ser du dig själv passa i en mångsidig och finmekanisk montörtjänst med fokus på uppbyggande av maskiner från grunden? Har du erfarenhet av liknande arbete eller är du i början av ditt arbetsliv, men har ett fritidsintresse kopplat till maskiner och mekanik?
Vi söker dig som är teknikintresserad och villig att utvecklas hos ett växande industriföretag!
Academic Resource söker efter en Maskinmontör till vår kund, ett innovativt och växande industriföretag i Nacka. Tjänsten är en heltidsanställning och en direktrekrytering för kunds räkning. Start omgående eller enligt överenskommelse.
Jobb beskrivning
Vara med och ge liv åt avancerade maskiner - från att montera och anpassa delar till att renovera och förädla befintliga modeller. Här får du inte bara bygga, utan också aktivt bidra till att utveckla och förbättra produkterna för framtiden. Du blir en nyckelspelare i skapandet av helt nya maskinmodeller.
I början av din anställning kommer du få en gedigen utbildning kring tjänsten som kommer ge dig tillräcklig färdighet att kunna utföra arbetet i frihet under ansvar.
På sikt kan även spännande serviceuppdrag ute hos kunder förekomma - perfekta tillfällen att kombinera teknisk kunskap med problemlösning på plats.Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
• Genomgått verkstads/industri teknisk gymnasieutbildning och/eller ett genuint intresse av att "mecka".
• Du har viss förståelse och intresse inom områdena mekanik, hydraulik, pneumatik och förstår enklare bearbetningsritningar.
• Goda kunskaper i engelska.
• B-körkort.
Det anses vara meriterande med:
• Tidigare erfarenhet av mekaniskt arbete i verkstad/industri, antingen som montör och/eller arbetat med skärande bearbetning såsom fräsning, svarvning och slipning.
• Tidigare erfarenhet av finmekanisk montering.
• Goda kunskaper i svenska.
Personlighetsdrag
• Du är en positiv lagspelare med mycket vilja och driv som visar ett stort engagemang när det gäller kunder och kollegor.
• Du är noggrann och prioriterar att utföra arbetsuppgifter med hög kvalitet.
• Goda kunskaper i engelska. B-körkort ett krav.
• Vi välkomnar sökanden från hela EU.
Vad vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön
• Anpassad utbildning.
• Miljövänlig arbetsplats.
• Stora möjligheter att utvecklas
• Tydliga karriärvägar till [t.ex. teamledare, specialistroller] finns för dig som vill utvecklas.
Om Academic Resource
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så ansök så snart som möjligt med uppdaterat CV och personligt brev på svenska i PDF/Word format. Klicka nedan på "sök tjänsten" och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: JMM0925
Vid frågor kontakta:Rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi tar ej tar emot ansökningar via mail/e-post.
we take you further! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Jobbnummer
9532547