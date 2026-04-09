Maskinister sökes till Ragn-Sells i Borlänge
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinförarjobb / Borlänge Visa alla maskinförarjobb i Borlänge
2026-04-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Ragn-Sells strävar efter en cirkulär ekonomi där det som förbrukats, återvinns. Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag, bidrar till ett bättre samhälle?
Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. De driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Med erfarna och professionella medarbetare tror Ragn-Sells på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Men de behöver förstärkning av maskinister under sommaren.
På anläggningen tar Ragn-Sells emot, sorterar, behandlar och återvinner både farligt och icke farligt avfall. Avfallet vägs, kontrolleras, märks upp och dokumenteras innan det placeras på avsedd plats i mellanlagret för vidare transport till godkänd behandlingsanläggning.
Som anläggningsförare kommer du främst att lasta, lossa och sortera avfall, både för hand och med arbetsmaskiner såsom truck, grävmaskin, hjullastare och materialhanterare. En viktig del i ditt arbete blir att leveranskontrollera inkommande material för att säkerställa kvalité, uppmärkning och rätt lagring av avfallet.
Placering: Borlänge
Period: maj - sista augusti
Arbetstid: Vardagar - 07-16
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Behörighet eller erfarenhet för C2
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Behörighet eller erfarenhet för grävmaskin
ADR
Truck B1
Vi söker dig som är öppen och nyfiken, då du hellre frågar en gång för mycket än en gång för lite. Som miljöarbetare på Ragn-Sells är du företagets ansikte utåt och du har därför en hög servicekänsla och förstår vikten av goda kundrelationer. Stor vikt för denna tjänst läggs vid personligheten och vi ser därför att du är prestigelös, flexibel med hög arbetsvilja och trivs att arbeta i team. Då detta arbete delvis är fysiskt krävande är du inte är rädd för tunga arbetsuppgifter eller att få skit under naglarna och genomför dessa på ett noggrant och strukturerat sätt. Vi ser att du är en person som gärna tar egna initiativ och ansvarar över resultatet. Om du dessutom har ett intresse för miljö och teknik får du en stjärna i kanten!
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så sök tjänsten redan idag! Utdrag ur belastningsregistret kan komma att bli aktuellt vid anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sahlstedtsgatan 1 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Petronella Pedersen transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
9845873