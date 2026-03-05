Maskinist sökes till Ragn-Sells i Lidköping
2026-03-05
Är du en van hjullastarförare med tekniskt intresse? Är du redo för en ny utmaning och vill arbeta inom miljö- och återvinningsbranschen? Då har vi tjänsten för dig!
Vill du arbeta på ett företag som erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser? Då läser du rätt annons, för just nu söker vien medarbetare för ett sommaruppdrag till Ragn-Sells i Lidköping. Och som miljöarbetare på Ragn-Sells kommer du att göra skillnad i ditt dagliga arbete.
Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Nu behöver de förstärkning av en anläggningsförare med erfarenhet av att köra hjullastare. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan.
Som maskinist kommer du köra både hjullastare och materialhanterare för att sortera inkommande avfall. En viktig del i ditt arbete blir att leveranskontrollera inkommande material för att säkerställa kvalité, uppmärkning och rätt lagring av avfallet.
Period: Sommar, jun-aug.
Placeringsort: Lidköping
Arbetstider: 2-skift, varannan vecka mån - fred kl 06-15 och den andra veckan kl 15-01 mån-tors.
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
C2 behörighet
Erfarenhet av hjullastare eller materialhanterare
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Behörighet för materialhanterare
C/CE behörighet
Stor vikt för denna tjänst läggs vid personlighet och vi ser därför att du är en lagspelare som trivs med att arbeta i team. Dessutom behöver du vara en driven person med hög arbetsvilja som trivs med att växla mellan perioder med hög arbetsbelastning och lugnare perioder. Du kan ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter samt genomföra dessa på ett noggrant och strukturerat sätt. Vi söker även dig som är öppen och nyfiken, då du hellre frågar en gång för mycket än en gång för lite.
Då detta arbete delvis är fysiskt krävande är du inte är rädd för tunga arbetsuppgifter eller att få skit under naglarna. Om du dessutom har ett intresse för miljö och teknik får du en stjärna i kanten!
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så sök tjänsten redan idag!
