Maskiningenjör till Saab Aeronautics i Östersund
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
2026-07-08
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en driven och nyfiken ingenjör som vill vara en del av vårt passionerade team i Östersund. Hos oss får du arbeta med spännande tekniska lösningar inom världsledande flygteknik, där du kommer att vara med och utveckla produkter som verkligen gör skillnad på riktigt.
Du kommer att spela en nyckelroll i att skapa innovativa lösningar och utveckla prototyper som formar framtidens teknologi. Genom att arbeta med tekniska analyser och säkerställa att vi alltid levererar produkter med högsta kvalitet, kommer du att bidra till att driva både innovation och teknisk utveckling. Du får också chansen att optimera våra processer och metoder för att ytterligare höja effektiviteten och nå nya höjder i vår prestation.
Förutom detta kommer du att utbilda kunder och användare, samt ge support vid felsökning och installation. Du får även ansvar för att leda och koordinera uppdrag inom ditt område och arbeta nära vårt team för att driva utvecklingen framåt.
Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö där du får växa och utvecklas både professionellt och personligt. Vi prioriterar din hälsa och välmående och erbjuder aktiviteter som stärker både kropp och sinne. Vi satsar på din framtid genom kontinuerlig kompetensutveckling och erbjuder karriärmöjligheter som hjälper dig att växa både professionellt och personligt.Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som brinner för teknik och innovation och som gärna tar dig an nya utmaningar med kreativitet och engagemang. Du trivs i en miljö där problemlösning står i fokus och där du får möjligheten att omsätta dina idéer till verklighet.
För oss är samarbete nyckeln till framgång, och vi tror att du uppskattar att arbeta i team där vi tillsammans skapar världsledande lösningar. Du delar gärna med dig av dina tankar och idéer och har en god kommunikationsförmåga som bidrar till utveckling. Samtidigt har du förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt och tar initiativ när det behövs. Vi ser gärna att du har ett intresse för tekniska processer och en vilja att utveckla dina kunskaper för att lösa praktiska problem.
Vi tror att du har:
En högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet inom arbetslivet, gärna med teknisk inriktning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Erfarenhet från flyg- eller försvarsrelaterad verksamhet är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
831 52 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9996733