Maskiningenjör till avvecklingsprojektet på Ringhals
Nuvia Nordic AB / Maskiningenjörsjobb / Varberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Varberg
Vill du arbeta i teknikens framkant där ingenjörskunskap möter praktisk verklighet? Nu söker vi en maskiningenjör till avvecklingsprojektet på Ringhals kärnkraftverk - en roll för dig som vill kombinera tekniska analyser och dokumentation med närvaro ute i anläggningen. Här får du vara med och lösa komplexa tekniska utmaningar, driva förbättringar och bidra till en säker och effektiv avveckling av en av Sveriges största industriella anläggningar.
Om Nuvia
Nuvia Nordic AB är en etablerad aktör inom kärnteknik och finns idag representerad på samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige. Vi stödjer våra kunder under drift, underhåll, avveckling och nybyggnation. Nuvia är en del av den globala koncernen VINCI, med cirka 285 000 anställda i över 120 länder. Tillsammans bygger vi framtidens infrastruktur, säkert och hållbart.
Vi söker nu en maskiningenjör till avvecklingsprojektet på Ringhals.
Om rollen
Tjänsten som maskiningenjör hos oss innebär att du kommer jobba på Ringhals kärnkraftverk, med en tydlig koppling mellan praktisk problemlösning och ingenjörstänkande. Du kommer att spendera en hel del tid ute i anläggningen för att identifiera förbättringar och samla kunskap för att kunna effektivisera demonteringen. Rollen är både analytisk och praktisk - du behöver trivas med att arbeta hands-on i verksamheten och inte vara rädd för att kavla upp ärmarna när situationen kräver det.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Teknisk konstruktionsdokumentation såsom rapporter, layout- och mekanikritningar samt produktspecifikationer
Samarbete med inköp/supply chain (från specifikation till uppföljning av leverantörer för tillverkning och leverans av specifik utrustning eller material)
Genomföra förstudier och utföra tekniska analyser för optimering av olika moment
Aktivt delta i praktiskt arbete i anläggningen, till exempel vid inspektioner, tekniska granskningar samt installation och idriftsättning av specifik utrustning
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör inom maskin-, bygg- eller materialteknik och som har några års relevant arbetslivserfarenhet inom området. Du har en gedigen teknisk kompetens och är van att omsätta teori i praktisk tillämpning. Du har några års erfarenhet av att arbeta i SolidWorks (3D-programvara för mekanisk konstruktion).
Erfarenhet från industriell verksamhet, gärna från arbete vid kärnkraftverk, är meriterande.
Vi ser gärna att du har ett genuint teknikintresse, tar stort eget ansvar och har en stark inre drivkraft att lyckas tillsammans med dina kollegor. Viktigast av allt är kreativitet och fokus på praktisk problemlösning. Tillsammans omvandlar vi utmaningar till kreativa lösningar.
Som person är du nyfiken, noggrann och din sociala förmåga är god. Du trivs i ett team där du samarbetar internationellt med medarbetare som har olika kompetens - allt för att ni tillsammans ska leverera rätt och i tid.
För att passa för tjänsten behöver du också ha B-körkort och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du vill vara med och bygga framtidens Nuvia.
Tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning (6 månader) därefter möjlig tillsvidareanställning Placering: Ringhals Arbetstid: 07.00-15.30Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 31 mars, men vi går igenom ansökningar löpande - så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
För frågor om tjänsten, kontakta:
Anders Lindstöm, Affärsområdes chef - anders.lindstrom@nuvia.com
För frågor om rekryteringsprocessen:
Wilma Ramstedt, Rekryterare - wilma.ramstedt@nuvia.com
Observera: Vi har valt rekryteringskanaler för denna process och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från mediesäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7323890-1881528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nuvia Nordic AB
(org.nr 556826-8295), https://nuvianordic.teamtailor.com
Ringhals (visa karta
)
432 65 VÄRÖBACKA Jobbnummer
9785222