Maskiningenjör inriktning konstruktion till världsledande Boliden Bergsöe
Standby Workteam AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Boliden Bergsöe AB är Nordens enda återvinningsanläggning av uttjänta blybatterier och en ledande producent i Europa av högförädlade blyprodukter för industriellt bruk. Vår idé är att återvinna metall ur kasserade bilbatterier och annat blyskrot för att på så sätt skapa värde och samtidigt värna om miljön. Anläggningen i Landskrona är en av de allra renaste inom sitt slag och vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, 14001, 45001 och 50001. Tillsammans med vårt försäljningskontor i Danmark är vi drygt 80 anställda och omsätter drygt 1 miljard kronor. Här kan du läsa mer: https://www.boliden.com/sv/
Maskiningenjör inriktning konstruktion till världsledande Boliden Bergsöe i Landskrona
Gillar du hybridroller där du både sitter vid skrivbordet och är ute i produktionen? Är du en teknisk problemlösare som har konstruktion med dig och samtidigt gillar att ständigt förbättra och att arbeta direkt i produktionen? Då ska du se hit! Boliden Bergsöe i Landskrona söker en Maskiningenjör som vill vara med och utveckla Europas mest hållbara blyåtervinningsanläggning.
I den här rollen får du möjlighet att kombinera din tekniska bakgrund med ditt praktiska intresse för att arbeta och förbättra "där det händer" - ute i produktionen. Som Maskiningenjör ansvarar du för att konstruktion, teknisk dokumentation och ritningsunderlag håller hög kvalitet, allt för att säkerställa en säker och effektiv produktion. Du spelar en nyckelroll i både daglig drift och framtida projekt där både hållbarhet och innovation står i centrum. Tjänsten ingår i produktionsledningsgruppen och rapporterar till Produktionschefen.
Du erbjuds en spännande och omväxlande roll i vilken teknik, miljötänkande och samarbete går hand i hand. Du blir en del av ett engagerat team på ett teknikdrivet företag där kulturen präglas av mod, ansvar och omtanke. Du får en gedigen introduktion, goda utvecklingsmöjligheter och flera förmåner hos en attraktiv arbetsgivare med hållbarhet i fokus.
Din arbetsuppgifter är bl.a.:
Konstruktionsarbete och uppdatering av ritningsunderlag (mekaniska och P&IDs)
Dokumenthantering och arkivering
Deltagande i investerings- och projektplanering
Säkerställande av korrekt teknisk information i underhållssystem
Inköpsunderlag i samråd med produktions- och inköpschef
Planering av underhållsstopp tillsammans med produktionstekniker
Din profil:
Du har ett stort teknikintresse och lämplig utbildning, gärna högskoleingenjör, samt erfarenhet av konstruktion inom process- eller tillverkningsindustrin. Du har även dokumenterade kunskaper inom CAD (2D/3D) och har arbetat med underhållssystem, samt har en god förståelse för regelverk som CE-direktivet. B-körkort är ett krav.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har en hands-on attityd och vilja att bidra till kontinuerlig förbättring i produktionen. Du har också förmågan att identifiera och lösa problem i produktionen och se förbättringspotential.
Vidare är du bekväm med att arbeta såväl självständigt som i team, och är duktig på att kommunicera både på svenska och engelska. Rollen innebär att du har god samarbetsförmåga på alla nivåer, både internt och externt. Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Beredskapstjänstgöring kan förekomma. Placering i Landskrona.
I denna rekrytering samarbetar Boliden Bergsöe med Standby Workteam. Vi tillämpar löpande urval och du är välkommen med din ansökan snarast. För mer information om tjänsten kontakta gärna Kristian Berglund, Standby Workteam på 0709-605372.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
211 38 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
vår uppdragsgivare Kontakt
Kristian Berglund +46 709 605 372 Jobbnummer
9655325