Maskinförare vinterväghållning
Belmont Sweden AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-10-10
Vi söker en maskinförare för vinterväghållning (snöplogning/halkbekämpning) under vintersäsongen 2025/2026 (november-april)
Om jobbet:
Som maskinförare kommer du köra snöröjningsmaskiner för att hålla vägar och ytor fria från snö och is. Du kommer att arbeta med någon av våra olika maskiner så som traktor eller hjullastare utrustade med plog och sandspridare.
VIKTIGT:
• Det är jour vilket innebär att man måste vara tillgänglig från november till april, man blir inkallad vid snö/halka och måste vara redo. Väldigt viktigt att vara flexibel med tiden och tillgänglig.
• Arbetstid: oftast natt men kan även vara på kvällen/dagen, beroende på vädret.
• Man har 1h att ta sig till området och börja sitt pass från det att man blir inringd
Det finns väldigt goda möjligheter att behålla jobbet vintrarna framöver.
Anställning är per timme vid behov. Vid stora snöfall kan det bli väldigt långa arbetspass.
Har erfarenhet av att köra maskiner, gärna inom snöröjning eller anläggningsarbete. Så som traktor, hjullastare, eller truck.
B-körkort och tillgång till egen bil
Fullt tillgänglig hela vintern och flexibel
Kunna infinna dig med en timmes varsel
Mejla ansökan med CV och pers brev till albert@belmont.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: albert@belmont.se Arbetsgivare Belmont Sweden AB
