Maskinförare till Stena Recycling i Kiruna
OnePartnerGroup Norr AB / Renhållningsjobb / Kiruna Visa alla renhållningsjobb i Kiruna
2026-07-18
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, Gällivare
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eller i hela Sverige
Vill du köra maskin i hjärtat av svensk gruvindustri?
Nu söker vi en Maskinförare till vår verksamhet hos LKAB i Kiruna. Här får du en nyckelroll i den dagliga materialhanteringen och möjligheten att arbeta i en framtidsbransch där säkerhet, hållbarhet och lagarbete står i fokus.
Om rollen
Hos oss får du ett praktiskt och varierande arbete där du arbetar med moderna maskiner och bidrar till att materialflödena fungerar effektivt varje dag. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, ansvarstagande och initiativförmåga värderas högt.
Som Maskinförare arbetar du främst med hjullastare och materialhanterare för att hantera, sortera och flytta material inom området. Du hjälper även till med lastning av transporter och säkerställer att verksamheten flyter på enligt plan. Arbetet sker inom ett inhägnat industriområde där säkerheten alltid har högsta prioritet.
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och som ser möjligheter där andra ser problem. Du är en person som gillar att få saker gjorda, som tar hand om maskinerna du kör och som bidrar till en positiv stämning i arbetsgruppen. Hos oss är personlighet och inställning minst lika viktigt som erfarenhet. Vi vill hitta rätt person för laget.
Arbetet är idag förlagt till dagtid, men skiftgång kan bli aktuellt i takt med att verksamheten utvecklas och materialinflödet ökar.
Du har:
Erfarenhet av hjullastarkörning
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Ansvarstagande arbetssätt
Förmåga att arbeta säkert och strukturerat
Meriterande
Erfarenhet av materialhantering eller återvinning
Erfarenhet från industri- eller gruvmiljö
Erfarenhet av arbete inom LKAB:s verksamhet
Truckkort eller andra maskinbehörigheter
Det här erbjuder vi
Hos oss får du möjlighet att bli en del av ett stabilt och växande företag inom en framtidsbransch. Vi ser till att du får rätt förutsättningar genom introduktion och utbildning, inklusive de säkerhetsutbildningar som krävs för att arbeta på området. Du får dessutom kollektivavtal, friskvårdsbidrag och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Ansök gärna så snart du kan då vi arbetar med löpande urval och tillsättning av tjänsten.
Stena Recycling samarbetar med OnePartnerGroup i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta: Peter Nilsson Sandlund (peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
(mailto:peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
), 070-549 94 82) eller Johan Söderlind (johan.soderlind@onepartnergroup.se
(mailto:johan.soderlind@onepartnergroup.se
), 076-767 77 67)
Om Stena Recycling
Stena Recycling är en av Europas ledande aktörer inom återvinning och cirkulära lösningar. Varje år hjälper företaget tusentals kunder att minska sitt avfall, ta tillvara värdefulla resurser och skapa mer hållbara verksamheter. Genom avancerad återvinning, innovativa tjänster och lång erfarenhet bidrar Stena Recycling till omställningen mot en cirkulär ekonomi där material och resurser hålls i kretslopp så länge som möjligt.
I Sverige har Stena Recycling cirka 90 anläggningar och närmare 1 900 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att skapa långsiktiga lösningar för både kunder och samhälle. Företaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och har verksamhet i flera europeiska länder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.stenarecycling.com/sv/
981 41 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stena Recycling AB - Kiruna Kontakt
VD
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se +46705499482 Jobbnummer
10005912