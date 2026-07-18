Maskinförare till Stena Recycling i Gällivare/Malmberget
OnePartnerGroup Norr AB / Renhållningsjobb / Gällivare Visa alla renhållningsjobb i Gällivare
2026-07-18
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Vill du ta plats bakom spakarna i en roll där du gör skillnad varje dag?
Stena Recycling söker nu en Maskinförare till vår verksamhet hos LKAB i Gällivare/Malmberget. Här får du arbeta nära produktionen och vara en viktig del av ett team som ansvarar för säker och effektiv materialhantering.
Om rollen
I rollen arbetar du huvudsakligen med hjullastare och materialhanterare för att sortera, flytta och lasta material inom området. Du kommer att hantera både planerade arbetsuppgifter och de utmaningar som uppstår i vardagen, vilket gör att ingen dag riktigt är den andra lik.
Vi tror att du trivs bäst när du får ta eget ansvar och vara delaktig i att hitta lösningar. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och därför söker vi dig som är flexibel, ser möjligheter och uppskattar att vara med och förbättra arbetssätt och flöden. Du blir en viktig representant för verksamheten ute på siten och kommer att ha daglig kontakt med både kollegor och kund.
Hos oss är säkerheten alltid det viktigaste. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg arbetsplats där alla tar ansvar för både sitt eget och sina kollegors arbete.
Du behöver ha:
Erfarenhet av hjullastarkörning
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet från LKAB:s verksamheter
Erfarenhet från industri eller produktion
Erfarenhet av materialhantering
Truckkort eller andra maskinbehörigheter
Det här erbjuder vi
Vi erbjuder ett varierande arbete med stor frihet under ansvar där du får möjlighet att utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Du får den utbildning som krävs för att lyckas i rollen och blir en del av ett sammansvetsat team där engagemang, samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Ansök gärna så snart du kan då vi arbetar med löpande urval och tillsättning av tjänsten.
Stena Recycling samarbetar med OnePartnerGroup i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta: Peter Nilsson Sandlund (peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
(mailto:peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
), 070-549 94 82) eller Johan Söderlind (johan.soderlind@onepartnergroup.se
(mailto:johan.soderlind@onepartnergroup.se
), 076-767 77 67)
Om Stena Recycling
Stena Recycling är en av Europas ledande aktörer inom återvinning och cirkulära lösningar. Varje år hjälper företaget tusentals kunder att minska sitt avfall, ta tillvara värdefulla resurser och skapa mer hållbara verksamheter. Genom avancerad återvinning, innovativa tjänster och lång erfarenhet bidrar Stena Recycling till omställningen mot en cirkulär ekonomi där material och resurser hålls i kretslopp så länge som möjligt.
I Sverige har Stena Recycling cirka 90 anläggningar och närmare 1 900 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att skapa långsiktiga lösningar för både kunder och samhälle. Företaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och har verksamhet i flera europeiska länder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.stenarecycling.com/sv/
983 41 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stena Recycling AB - Gällivare/Malmberget Kontakt
VD
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se +46705499482 Jobbnummer
10005905