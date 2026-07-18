Maskinförare till Stena Recycling i Aitik
OnePartnerGroup Norr AB / Renhållningsjobb / Gällivare Visa alla renhållningsjobb i Gällivare
2026-07-18
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Vill du vara med och skapa effektiva materialflöden i en av Sveriges mest spännande industrimiljöer?
Nu söker vi en Maskinförare till vår verksamhet i Aitik. Här får du arbeta med moderna maskiner i en verksamhet som präglas av högt säkerhetstänk, stark laganda och stor framtidstro.
Om rollen
Som Maskinförare kommer du att ha en central roll i den dagliga hanteringen av material. Ditt arbete består av att köra hjullastare och materialhanterare, sortera material, lasta transporter och bidra till att området fungerar säkert och effektivt. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och kund, vilket ställer krav på både ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som gillar att arbeta praktiskt och som tycker om att ta ansvar för det du gör. Du är en person som ser lösningar snarare än problem och som trivs i en verksamhet där man tillsammans bygger upp, utvecklar och förbättrar arbetssätt över tid. Vi lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som vill vara med och bidra till en positiv och engagerad arbetsplats. Verksamheten bedrivs dagtid.
Vi vill att du har:
• Erfarenhet av hjullastare
• B-körkort
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Ansvarstagande och säkerhetsmedveten
• Lösningsorienterad inställning
Meriterande
• Erfarenhet från gruv- eller industriverksamhet
• Erfarenhet av arbete inom Boliden eller liknande verksamhet
• Truckkort eller andra maskinbehörigheter
• Erfarenhet av materialhantering eller återvinning
Det här erbjuder vi
Hos oss får du möjlighet att bli en del av en verksamhet som växer och utvecklas. Vi erbjuder en trygg anställning, utbildningar, goda förmåner och möjligheten att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en bransch som har stor betydelse för morgondagens cirkulära samhälle.
Ansök gärna så snart du kan då vi arbetar med löpande urval och tillsättning av tjänsten.
Stena Recycling samarbetar med OnePartnerGroup i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta: Peter Nilsson Sandlund (peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
(mailto:peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
), 070-549 94 82) eller Johan Söderlind (johan.soderlind@onepartnergroup.se
(mailto:johan.soderlind@onepartnergroup.se
), 076-767 77 67)
Om Stena Recycling
Stena Recycling är en av Europas ledande aktörer inom återvinning och cirkulära lösningar. Varje år hjälper företaget tusentals kunder att minska sitt avfall,ta tillvara värdefulla resurser och skapa mer hållbara verksamheter. Genom avancerad återvinning, innovativa tjänster och lång erfarenhet bidrar Stena Recycling till omställningen mot en cirkulär ekonomi där material och resurser hålls i kretslopp så länge som möjligt.
I Sverige har Stena Recycling cirka 90 anläggningar och närmare 1 900 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att skapa långsiktiga lösningar för både kunder och samhälle. Företaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och har verksamhet i flera europeiska länder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.stenarecycling.com/sv/
982 92 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stena Recycling AB - Aitik Kontakt
VD
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se +46705499482 Jobbnummer
10005910