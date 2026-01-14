Maskinförare till Norrköpings returpunkter - semestervikariat
2026-01-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand. När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.
Vi söker semestervikarie till våra returpunkter. Denna tjänst innefattar rollen som maskinförare.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Arbetet som maskinförare innebär att tömma BM-containers in i större lastväxlarflak, att trycka ihop ris och grenar på avsedd plats, samt daglig tillsyn av fordonet. Även beställning av tömning av lastväxlarflak, samt öppning och stängning av hydrauliska tak på lastväxlarflaken ingår i tjänsten. Under sommarperioden kan vi även behöva stöttning med övrigt arbete på returpunkten, som att hjälpa kunder och att hålla anläggningen ren. Arbetet sker på vardagar så väl som på helger, på ett rullande schema.
Om dig
Vi söker nu dig som har C2-behörighet, samt B-körkort. Du har erfarenhet av arbete med side shift rotator, samt arbete i lastmaskin med gafflar och skopa. Som anställd på vår returpunkt är du Nodras ansikte utåt mot våra kunder, det är därför viktigt att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en vilja och förmåga att hjälpa andra och i stressade situationer kan du behålla lugnet och fokusera på rätt saker även om det händer mycket runtomkring. För att kunna tillgodose säkerhetsföreskrifter krävs det att du behärskar svenska i tal och skrift.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Som semestervikarie hos oss får du ett roligt och aktivt arbete!
Kontakt
Har du frågor om tjänsten kontakta gruppchef Niklas Zinderland e-post: niklas.zinderland@nodra.se
Facklig information får du av Nina Broman Costa (Svenska Transportarbetareförbundet, avd 4) tfn. 010-480 31 43.
Ansök
Tjänsten är tidsbegränsad under sommaren 2026.
Sista ansökningsdagen är den 22 februari.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodra AB
(org.nr 556526-9445), https://www.nodra.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
