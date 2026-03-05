Maskinförare till Fräsverksamhet Asphalt Department Middle
Ncc AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker nu en medarbetare till vår fräsverksamhet. Är du rätt person för tjänsten, erbjuder vi dig ett utvecklande jobb på en trivsam arbetsplats. Det är ett fritt och omväxlande jobb på ett av Sveriges populäraste asfalts- och fräsföretag. Låter det spännande råder vi dig verkligen att söka detta jobb!
Rollen som Maskinförare
Som medarbetare hos oss på NCC Industry arbetar du ute på fältet tillsammans med dina kollegor, nära beställare och kunder. Du kommer att tillhöra ett team med kunniga kollegor och ditt uppdrag innebär att utföra diverse uppgifter inom fräsverksamheten, som exempelvis sopa med hjullastare eller köra fräsmaskin. Du arbetar i lag om 2-4 personer. I arbetet ingår det även att transportera utrustningen mellan de olika projekten. Rollen utgår främst från Stockholm men projekten finns i hela Mellansverige så resor är en del av vardagen. Kontor och verkstad finns i Örebro. Publiceringsdatum2026-03-05Profil
Du har en gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot fordon, teknik eller anläggning. Erfarenhet av maskinkörning och maskinunderhåll är meriterande. För tjänsten krävs B-, C- och CE-körkort.
Vi söker dig som trivs med utmaningar och arbetet ute på fältet, nära både kunder och kollegor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du har god samarbetsförmåga, ett strukturerat arbetssätt, fokus på kvalitet och ett starkt driv.
Det är en självklarhet för dig att kommunicera och agera i linje med NCC:s strategier och våra värderingar: ärlighet, tillit och respekt.
Ytterligare information
Tjänsten avser en tillsvidare säsongsanställning på heltid med placering i Stockholm. Provanställning kan komma att tillämpas.
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroller på våra slutkandidater samt alkohol- och drogkontroll.
Vi erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify. Läs mer om våra förmåner Förmåner | NCC
Kontakt och ansökan
Har du frågor kring tjänsten kontakta Operation Manager Karolina Engberg, 073-9428644.
Registrera din ansökan och CV nedan. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-03-25.
Välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9780275