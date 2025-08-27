Maskinförare till familjärt mjölkföretag
2025-08-27
Glindrans Gård, ett konventionellt mjölkföretag i Björkvik söker deras nästa maskinförare.
Verksamheten ligger mellan Katrineholm och Nyköping och bygger på långsiktiga relationer, engagemang och ett gemensamt driv av att arbeta effektivt - särskilt under intensiva perioder som till exempel vid skörd. Här blir du en del av ett sammansvetsat team med fem medarbetare inom djurskötsel och fem inom växtodling och maskinservice.
Gården ägs och drivs av Per, Camilla och Ida som erbjuder en familjär arbetsplats med möjlighet till boende på gården.

Om tjänsten
Som maskinförare får du en varierad vardag med alla typer av traktoruppdrag som ingår i växtodling. Det kommer att handla om ex. plöjning, harvning, sådd, halmpressning, tröskning, Butterfly, BigM hack, körning av lastmaskin, spridning med gödseltunna samt transport och utfodring med mixervagn.
Vi söker dig som
Har traktorkörkort
Flerårig erfarenhet av lantbruksarbete
Är noggrann vid foderhantering och kan arbeta både självständigt och i grupp
Kan uttrycka dig obehindrat på svenska eller engelska
Meriterande
Sprutcertifikat
Vana av GPS-navigering
Erfarenhet av utfodring med mixervagn
Kunskap inom maskinservice
Vi erbjuder
Heltidsanställning med lön enligt avtal
Kollektivavtal och goda förmåner
Möjlighet till boende på gården
En arbetsplats där gemenskap, långsiktighet och kvalitet alltid står i centrum
Besök gärna vår facebooksida Glindrans gård
Intresserad?
Skicka din ansökan till jobb@brighturehr.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Intervjuer sker löpande

Detta är ett heltidsjobb.
Glindrans Gård
641 98 BJÖRKVIK
