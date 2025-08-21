Maskinförare sökes - möjlighet till heltid på sikt
2025-08-21
Vi söker nu en erfaren hjullastare åt kunds räkning i Växjö. Tjänsten inleds med en timanställning, med möjlighet att övergå till en tillsvidare heltidstjänst.
Som maskinförare kommer du främst att köra hjullastare och arbeta med materialhantering. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
• Lastning och lossning
• Förflyttning och hantering av olika material
• Säker hantering av gods
• Arbetet kräver ansvarstagande, säkerhetstänk och förmåga att arbeta självständigt.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har en positiv inställning, är lösningsorienterad och tar gärna egna initiativ.
DETTA SÖKER VI
• Flera års erfarenhet av hjullastare (skopa och gafflar)
• Giltigt utbildningsintyg eller yrkesbevis för hjullastare
• Meriterande med erfarenhet av grävmaskin
• B-körkort är ett krav
Tycker du att arbetsbeskrivningen passar in på dig? Tveka då inte att söka redan idag! Vi rekryterar löpande för denna tjänst.
Varmt välkommen med din ansökan till oss.
OM FÖRETAGET
