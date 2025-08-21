Maskinförare sökes - möjlighet till heltid på sikt

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Växjö
2025-08-21


Vi söker nu en erfaren hjullastare åt kunds räkning i Växjö. Tjänsten inleds med en timanställning, med möjlighet att övergå till en tillsvidare heltidstjänst.

Som maskinförare kommer du främst att köra hjullastare och arbeta med materialhantering. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:

• Lastning och lossning

• Förflyttning och hantering av olika material

• Säker hantering av gods

• Arbetet kräver ansvarstagande, säkerhetstänk och förmåga att arbeta självständigt.

Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har en positiv inställning, är lösningsorienterad och tar gärna egna initiativ.

DETTA SÖKER VI

• Flera års erfarenhet av hjullastare (skopa och gafflar)

• Giltigt utbildningsintyg eller yrkesbevis för hjullastare

• Meriterande med erfarenhet av grävmaskin

• B-körkort är ett krav

Tycker du att arbetsbeskrivningen passar in på dig? Tveka då inte att söka redan idag! Vi rekryterar löpande för denna tjänst.
Varmt välkommen med din ansökan till oss.

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Team Växjö
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9469237

