Maskinförare på Ragn-Sells i Karlstad!
Academic Work Sweden AB / Sågverksoperatörsjobb / Karlstad Visa alla sågverksoperatörsjobb i Karlstad
2026-06-25
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Vill du få möjligheten till att verka inom en spännande och utvecklande framtidsbransch? Tillsammans med Ragn-Sells söker vi nu en maskinförare till deras anläggning i Karlstad. Varmt välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Ragn-Sells är ett företag i framkant som vill bevisa att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Om detta är en vision som även du brinner för har du kommit helt rätt. De erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. I rollen som maskinförare kommer du få en omväxlande vardag där du, tillsammans med dina hjälpsamma kollegor, säkerställer att anläggningen fortsatt håller sin höga kvalité. Du kommer bland annat arbeta med sortering, klassificering samt etikettering av material enligt ADR.
Du erbjuds
Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
En trevlig arbetsplats med kompetenta kollegor
En konsultchef från Academic Work som stöttar dig under uppdragetDina arbetsuppgifter
Köra hjullastare
Sortera och bearbeta inkommande gods och avfall
Lasta och lossa material samt sortering av avfall och återvinningsbara material
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att köra hjullastare (C2)
En genomförd gymnasieutbildning och gärna erfarenhet av liknande arbete
Kan kommunicera obehindrat på svenska i såväl tal som skrift, då språket används i det dagligen arbetet
Det är meriterande om du har
Har erfarenhet av att köra grävmaskin
Erfarenhet av planering och logistik
Genomförd ADR-utbildning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Målmedveten
Ordningsam
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid måndag - fredag kl. 06.00–15.00 samt varannan vecka kvällsskift måndag - torsdag kl. 15.00–01.00.
Placering: Karlstad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "XJA1LF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sommargatan 110 (visa karta
)
656 37 KARLSTAD Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9979457