Maskinförare och handskottare inför vintersäsongen 25/26
Östgöta Industri & fastighetsteknik AB / Renhållningsjobb / Norrköping Visa alla renhållningsjobb i Norrköping
2025-10-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östgöta Industri & fastighetsteknik AB i Norrköping
Just nu söker vi på Östgöta industri & fastighetsteknik Ab nya medarbetare inför vinterns utmaningar.
Vi söker för närvarande dig som vill arbeta med snöröjning, vi söker både maskinförare samt handskottare.
Du bör gilla utmaningar samt ha en god inställning till snabba inhopp.
Du skall ha giltigt svenskt körkort.
Tidigare erfarenhet av dessa uppgifter är meriterande men ej ett krav då vi utbildar individuellt efter just din tidigare förmåga.
Då det är krav på arbete på väg samt hlr står vi självklart för denna utbildning.
Dessa tjänster är säsongsbetonade och timbaserade.
Detta jobb passar alla med intresse för hårt arbete, och maskinintressade personer, dvs väl passande för både kille och tjej.
Anställningar sker löpande.
Maila ansökan till Tobias@ostgotafst.se
Hoppas vi hörs
/ Tobias
Östgöta industri & fastighetsteknik AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: Tobias@ostgotafst.se Arbetsgivare Östgöta Industri & fastighetsteknik AB
(org.nr 559173-0014)
Kronängsgatan 9 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östgöta industri & fastighetsteknik AB Jobbnummer
9563545