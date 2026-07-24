Maskinförare och djurskötare till familjärt mjölkföretag
Wennerholm, Per Erik / Växtodlarjobb / Katrineholm Visa alla växtodlarjobb i Katrineholm
2026-07-24
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wennerholm, Per Erik i Katrineholm
Glindrans Gård, ett konventionellt mjölkföretag i Björkvik söker deras nästa maskinförare och även en djurskötare med fokus på mjölkning.
Verksamheten ligger mellan Katrineholm, Nyköping och Norrköping. Gården bygger på långsiktiga relationer, engagemang och ett gemensamt driv av att arbeta effektivt särskilt under intensiva perioder som till exempel vid skörd. Här blir du en del av ett sammansvetsat team med fem medarbetare inom djurskötsel och fem inom växtodling och maskinservice.
Gården ägs och drivs av Per, Camilla och Ida som erbjuder en familjär arbetsplats med möjlighet till boende på gården. Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som djurskötare är den huvudsakliga uppgiften att mjölka. Vi har ca 250 årskor och mjölkar i mjölkgrop (dubbel 10a fiskben). Vi mjölkar korna 3 gånger om dagen.
Som maskinförare får du en varierad vardag med alla typer av traktoruppdrag som ingår i växtodling. Det kommer att handla om ex. plöjning, harvning, sådd, halmpressning,tröskning, Butterfly, BigM hack, körning av lastmaskin, spridning med gödseltunna samt transport och utfodring med mixervagn.
Vi söker dig som djurskötare som
• Har erfarenhet av mjölkning
• Har gott djuröga
• Kan arbeta både självständigt och i grupp
• Kan uttrycka dig obehindrat på svenska eller engelska
Vi söker dig som maskinförare som
• Har traktorkörkort
• Erfarenhet av lantbruksarbete
• Är noggrann vid foderhantering och kan arbeta både självständigt och i grupp
• Kan uttrycka dig obehindrat på svenska eller engelska
Meriterande till maskinförare
• Sprutcertifikat
• Vana av GPS-navigering
• Erfarenhet av utfodring med mixervagn
• Kunskap inom maskinservice
Vi erbjuder
• Heltidsanställning med lön enligt avtal
• Kollektivavtal och goda förmåner
• Möjlighet till boende på gården
• En arbetsplats där gemenskap, långsiktighet och kvalitet alltid står i centrum
Intresserad?
Skicka din ansökan till ida.wennerholm@gmail.com
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: ida.wennerholm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wennerholm, Per Erik
641 98 BJÖRKVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Glindrans Gård Jobbnummer
10011203