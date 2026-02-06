Maskinförare med möjlighet till kombinerad arbetsledarroll hos Ragn-Sells
Framtiden i Sverige AB / Maskinförarjobb / Norrköping Visa alla maskinförarjobb i Norrköping
2026-02-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas i en roll där du fortsätter arbeta praktiskt i maskin samtidigt som du tar ett större ansvar för ledning och planering? På Ragn-Sells anläggning i Häradsudden får du en varierad tjänst där hjullastare, dumper och produktion går hand i hand med daglig styrning av verksamheten. Här finns tydliga möjligheter att växa in i en kombinerad arbetsledarroll, utan att släppa det operativa arbetet du trivs med.
Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1500 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Danmark, Norge och Estland. Totalt är vi över 2000 personer med en koncernomsättning på över 6,5 miljarder SEK. Ragn-Sells tog över ägandet och driften vid Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping 2015 och har sedan dess byggt upp en modern kretsloppsanläggning med fokus på en säker och miljöriktig hantering av olika sorters avfall såsom askor, slam, verksamhetsavfall och förorenade jordar. Häradsudden har under 2022 fått ett nytt tillstånd vilket ger möjlighet att växa med nya deponier, större volymer och möjlighet att utveckla ett flertal nya behandlingstekniker.
Om rollen
Arbetet som maskinförare hos Ragn-Sells är varierat och sker över hela anläggningen. Du kommer främst att arbeta med hjullastare samt köra dumper och kompaktor, och till viss del även grävmaskin. I det dagliga arbetet hanterar du olika materialslag såsom blandat avfall, deponimaterial, trä och flis. Du ansvarar även för lastning till extern avsättning av exempelvis bränsle, flis och metaller.
En viktig del av tjänsten är arbetet kring siktlinan, där du vid behov deltar i drift och övervakning samt utför enklare skruv- och underhållsarbeten för att säkerställa en stabil och effektiv produktion.
På sikt finns möjlighet att utvecklas mot en arbetsledande roll med ansvar för en grupp om cirka 10 personer inom bränsleberedningen. I rollen ingår då daglig styrning, planering och bemanning av verksamheten.
Vi söker dig som har
Yrkesbevis för hjullastare (C2 anläggning)
Dokumenterad erfarenhet av hjullastare, minst motsvarande Volvo L120 / ca 20-tons maskiner
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Grundläggande datorkunskaper
Det är meriterande om du har erfarenhet av grävmaskin, sikt- och krossanläggning samt om du har haft någon form av ledande roll, exempelvis som teamledare, skiftledare eller coach, även från ideella uppdrag eller fritidsengagemang.
Du erbjuds
Hos Ragn-Sells får du möjlighet att vara en del av den cirkulära utvecklingen. Du erbjuds en positiv arbetsmiljö med en stark gemenskap där medarbetare kan påverka och inspirera varandra. De värdesätter ansvarstagande och ger dig frihet att ta egna initiativ.
Ragn-Sells investerar i sina anställdas kompetensutveckling och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter genom deras akademi, som erbjuder en mängd olika interna utbildningar. För Ragn-Sells är det väldigt viktigt med en säker arbetsmiljö, något som samtliga anställda förväntas bidra till.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har som mål att göra skillnad i människors liv, genom att hjälpa rätt person till rätt jobb och rätt företag. Vi är specialister på kompetensförsörjning och finns på sju orter runt om i Sverige.
För denna tjänst blir du inledningsvis anställd av Framtiden med möjlighet till övergång i anställning direkt hos Ragn-Sells.
VillkorStart: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 100 %
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 07.00-16.00
Lön: GFL
Placering: Häradsudden, Kimstad
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52038_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
605 97 NORRKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Julia Wennerholm julia.wennerholm@framtiden.com Jobbnummer
9729335