Maskinförare med C-körkort till Atleverket Behandling
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2026-07-13
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Som medarbetare hos oss på Atleverket Behandling och avfallsverksamheten i teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla Örebroare. Varje dag.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Enheten Atleverket omfattar två grupper: Behandling samt Återvinningscentraler och stationer. Som maskinförare hos oss kommer du att tillhöra gruppen Behandling. Inom Atleverket Behandling arbetar vi bland annat med mottagning, sortering, omlastning, behandling och återvinning av avfall i olika fraktioner. Våra miljötekniker ansvarar även för kontakter med avfallslämnare, transportörer och entreprenörer samt för driften av våra slammottagningar och deponin. I den här tjänsten anställs du i benämningen Miljötekniker men du har titeln maskinförare/lastbilschaufför.
Rollen är bred och innebär både maskinkörning (hjullastare, materialhanterare och eventuellt grävmaskin) samt lastbilskörning. Maskinkörningen sker inom Atleverkets område, medan lastbilskörning sker både inom och utanför området. Du kommer exempelvis att köra mellan återvinningscentralen och behandlingsanläggningen samt till externa mottagningsanläggningar och behandlare av fraktioner såsom trä, plast och metall.
Inom Avfallsverksamheten blir du del av ett gäng på cirka 70 medarbetare som tillsammans arbetar för att leverera en hållbar och tillgänglig avfallshantering. Vi vill göra det enkelt för örebroarna att sortera rätt och minska sitt avfall. Vi utgår från flera olika arbetsplatser, och rör oss över hela Örebro kommun, vilket betyder att du träffar många kollegor och invånare i din arbetsvardag.
Exempel på arbetsuppgifter:
att med hjullastare lasta olika fraktioner i containrar, rangera, köra och arbeta på deponin m.m.
använda materialhanterare/hjullastare för att hantera och sortera avfallsfraktioner
hämta, köra och lämna av avfallsfraktioner med lastbil
skötsel av fordon och tillhörande redskap samt hålla rent och snyggt på anläggningen
ha kontakt internt med kundmottagningen/ Vågen, koordinator, samt externt med transportörer, entreprenörer och medborgare
väghållning på anläggningen
dokumentation, beställningar och övriga tillhörande arbetsuppgifter
Om arbetsplatsen
Inom Avfallsverksamheten arbetar engagerade medarbetare i fyra enheter; kundservice, transport, Byggreturen och Atleverket. Verksamheten på Atleverket, som är Örebro kommuns avfallsanläggning, omfattar grupperna Behandling samt Återvinningscentraler och stationer. Inom gruppen Behandling är vi idag nio medarbetare.
Vi arbetar till stor del med driften av Atleverket, vilket innefattar kundmottagning, invägning och utvägning av avfallsfraktioner, koordinering av körningar och leveranser samt kontroll av avfallsfraktioner, samt lastning, sortering, behandling och deponering av avfall med hjälp av hjullastare, materialhanterare, grävmaskiner och lastbil.
Därutöver ansvarar vi för två slammottagningar samt ett lak- och dagvattensystem med tillhörande våtmarker. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som tar tillvara på våra naturtillgångar genom bland annat återvinning och -användning
Arbetstider: måndag till fredag klockan 07.00-16.00.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb Kvalifikationer
För att trivas och fungera i rollen som maskinförare med c-körkort/ miljötekniker är det viktigt att du kan samarbeta, är flexibel och anpassa dig till olika situationer och uppgifter. Detta då verksamheten är bred, sker på en stor yta, innefattar tunga fordon som rör sig i området samt är samhällskritisk. Du behöver även vara kommunikativ och serviceinriktad, då du i rollen har kontakt med flertalet leverantörer, chaufförer och entreprenörer samt interna kontakter. För att kunna kommunicera tydligt och effektivt är det viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Du är noggrann, kan följa viktiga regler och rutiner och har förmågan att kunna ta initiativ och prioritera uppgifter. Då du hanterar tunga fordon bland andra människor i ditt arbete är det av stor vikt att du framför dem med försiktighet, i enlighet med gällande lagar och regler.
Vi ser även att du är en person som bidrar med energi och engagemang, och har ett positivt tankesätt som bidrar till gruppens arbetsklimat. Du förväntas också vara delaktig och öppen för nya idéer och förändringar. Eftersom arbetsuppgifterna kan vara fysiskt krävande är en god fysik en nödvändighet för att klara av arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet Kvalifikationer
adekvat avslutad gymnasieutbildning, alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant eller likvärdig
hjullastarkort och/eller maskinförarbevis
C-körkort och giltigt YKB och förarkort
kunskap och erfarenhet av att köra, hantera och sköta hjullastare och lastbil
grundläggande datorkunskap
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
travers- och lyftanordningskort
ADR-utbildning
utbildning heta arbeten
erfarenhet av avfallsverksamhet
erfarenhet av likande arbetsuppgifter
grävmaskinskort
erfarenhet av att köra grävmaskin och/eller materialhanterareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 27 juli.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tos 3242/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Gruppchef
Nina-Marie Neste +4619216520 Jobbnummer
10001036