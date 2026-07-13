Maskinförare/Liftskötare till Luossabacken
Kiruna kommun, Fritids och service / Maskinförarjobb / Kiruna Visa alla maskinförarjobb i Kiruna
2026-07-13
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För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Loussabacken är en året-runt-anläggning med verksamhet inom både vinter- och sommaraktiviteter i slalombacken. Vintertid erbjuds utförsåkning och sommartid cykelaktiviteter.
Som maskinskötare/Liftmaskinist har du fokus på att möta våra besökare skapa goda förutsättningar för dem att ta del av anläggningens utbud. Arbetet omfattar drift och tillsyn av liftsystem och maskinpark samt löpande underhåll av skidbackar och cykelleder för att säkerställa en välfungerande anläggning.
I rollen ingår arbetsuppgifter såsom öppning och stängning av anläggningen, hantering av driftstörningar samt enklare reparationer. Arbetsuppgifterna är varierande och kopplade till den dagliga driften av anläggningen.
Arbetet bedrivs i skift och verksamheten är i drift sju dagar i veckan.
Vi erbjuder:
• En spännande och rolig arbetsmiljö i vacker natur.
• Gemenskap med ett engagerat team av kollegor.
• Utbildning och introduktion.Kvalifikationer
Förtjänsten som Maskinförare/Liftskötare hos oss söker vi dig som har en gymnasieexamen.
Du är stresstålig, har en god fysik samt grundläggande teknisk kunskap och problemlösningsförmåga. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som maskinförare.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och grundläggande datakunskaper för att kunna hantera felanmälningar och beställningar.
Vi ser att du både kan arbeta i lag och självständigt. Du har en god kommunikationsförmåga och känsla för service i ditt kundbemötande.
B- körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Belastningsregister:
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas. .
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun tillämpar individuella och differentierade löner. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få ett för dig aktuellt lönespann presenterat vid intervjutillfället.
Vi vill gärna att du läser information om våra kollektivavtal, lokala avtal och vad vi som arbetsgivare har ett erbjuda innan vi träffar dig en för eventuell intervju, de hittar du här: https://kiruna.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare.html
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna Kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
)
981 85 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Fritids och service Kontakt
Kommunal
Ronny Stålnacke kiruna.norrbotten@kommunal.se 0980-707 83 Jobbnummer
10000628