Maskinförare/instruktör lantbruket, tillsvidareanställning 100%
Lillerudsgymnasiet AB / Jordbruksjobb / Karlstad Visa alla jordbruksjobb i Karlstad
2026-03-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lillerudsgymnasiet AB i Karlstad Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Vi erbjuder dig ett variationsrikt och utvecklande arbete som instruktör/maskinförare inom lantbruket där du får möjlighet att inspirera och lära ut dina kunskaper och erfarenheter till våra naturbrukselever och framtida lantbrukare.
Som maskinförare på lantbruket kommer du jobba med alla förekommande sysslor inom vår växtodling. Vintertid finns viss möjlighet att påverka inriktning mot antingen undervisning, fastighetsunderhåll eller gårdssysslor/maskinunderhåll.
Som instruktör inom lantbruket arbetar du tillsammans med våra elever ute på våra fält med undervisning i alla vanligt förekommande fältsysslor under främst vår- och höstbruk. Planeringen av arbetet ute på fälten sker i nära samarbete med våra övriga medarbetare inom lantbruket.
Omfattningen är på100%. Periodvis kommer du ha oregelbundna arbetstider, då arbetet styrs mycket av vädret. Det kan innebära att du vissa perioder arbetar längre dagar samt helg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad.
Tillträde sker 7 april alternativt efter överenskommelse.
Om dig
Vi ser gärna att du som söker har naturbruksutbildning, gärna med inriktning mot lantbruk/växtodling samt har viss erfarenhet av att köra olika lantbruksmaskiner. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du gillar att jobba med ungdomar.
B-körkort är ett krav.
Behörighet för lastmaskin är önskvärt.
Om Lillerudsgymnasiet
På Lillerud studerar ca 280 På skolan bedriver vi gymnasieutbildning inom Naturbruksprogrammet med inriktningarna: hästhållning, djurvård, lantbruk och naturvetenskap. Lillerudsgymnasiet är en friskola med riksintag och ungefär 75% av eleverna bor på skolans elevhem. Det skapar en härlig familjär känsla på skolan.
Lillerudsgymnaiset är vackert beläget 15 km väster om Karlstad. Vi har ett stort skoljordbruk på 425 ha samt kor, grisar, får och sällskapsdjur. Vi har också en komplett hästanläggning med två ridhus och inne på Färjestads travbana även ett travstall.
Vi har även veterinär, hunddagis samt ett djurhus med många olika sällskapsdjur.
Vill du veta mer besök www.lillerud.se
och följ oss gärna på sociala medier.
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du:
Skicka din ansökan märk med "Instruktör lantbruket" till jobb@lillerud.se
eller med vanlig post.
Sista ansökningsdag 2026-03-25.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Ersättning:
Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Lillerudsgymnasiet AB, Lillerud, 664 94 Vålberg
E-post: jobb@lillerud.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Instruktör lantbruket". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lillerudsgymnasiet AB
(org.nr 556624-3548) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lillerudsgymnasiet Kontakt
Driftchef
Kristian Fjellström kristian.fjellstrom@lillerud.se 070-328 33 09 Jobbnummer
9778990